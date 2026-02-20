Starmer refuză utilizarea bazei Diego Garcia într-o operațiune SUA contra Iranului

Guvernul britanic nu ar fi acordat, până în prezent, permisiunea ca Statele Unite să lanseze lovituri aeriene împotriva Iranului de pe insula Diego Garcia, potrivit unor informații Sky News.

În paralel, Londra a desfășurat avioane de luptă în regiune, într-un context de creștere a tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Conform acordurilor bilaterale de lungă durată dintre Londra și Washington, Pentagonul poate desfășura operațiuni de pe aceste baze doar cu aprobarea prealabilă a guvernului britanic.

Potrivit relatării din The Times, această aprobare „nu a fost încă acordată în legătură cu orice potențial atac asupra Iranului”, din cauza preocupărilor că o astfel de misiune ar putea încălca dreptul internațional.

Deși Regatul Unit nu este considerat ca pregătindu-se să sprijine direct o ofensivă militară americană împotriva Iranului, Londra a întreprins mișcări defensive.

Șase avioane F-35 au fost trimise în Cipru, iar patru aeronave Typhoon au fost desfășurate în Qatar, ca parte a măsurilor de consolidare a apărării, în eventualitatea extinderii conflictului.

Aceste desfășurări sunt prezentate ca măsuri de precauție, în contextul în care Statele Unite au intensificat prezența militară în Orientul Mijlociu.

Președintele Donald Trump a afirmat că lumea va afla „în următoarele, probabil, 10 zile” dacă Washingtonul va ajunge la un acord cu Iranul privind programul nuclear sau dacă va fi luată în calcul opțiunea militară.

Într-o postare pe platforma Truth Social, liderul american a făcut referire explicită la bazele Diego Garcia și RAF Fairford:

„În cazul în care Iranul decide să nu încheie un acord, ar putea fi necesar ca Statele Unite să-l folosească pe Diego Garcia și aerodromul situat în Fairford pentru a eradica un potențial atac din partea unui regim extrem de instabil și periculos”, a scris președintele.

El a adăugat că ar fi vorba despre „Un atac care ar putea fi lansat asupra Regatului Unit, precum și asupra altor țări prietene.”

Casa Albă a confirmat că președintele Trump a discutat telefonic cu premierul britanic Keir Starmer, conversația incluzând criza legată de Iran. Potrivit relatărilor, subiectul Insulelor Chagos nu ar fi fost abordat în convorbire.

Totuși, la o zi după apel, președintele american a criticat public acordul dintre Londra și Mauritius privind transferul suveranității asupra arhipelagului Chagos, care include Diego Garcia.

Comentariile au venit în pofida unei poziții anterioare a Departamentului de Stat, care indicase susținerea pentru decizia britanică.

Statele Unite au trimis în regiune două portavioane și nave de sprijin, alături de avioane de luptă, într-un efort de extindere a opțiunilor militare. Oficialii americani au declarat că aceste mișcări urmăresc descurajarea escaladării și susținerea negocierilor.

Situația rămâne fluidă, iar deciziile privind utilizarea bazelor britanice depind de evoluțiile diplomatice și de poziția guvernului de la Londra.