Cătălin Predoiu s-a întâlnit la Washington cu procurorul general al SUA, Pamela Bondi

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avut joi, la Washington, o serie de întâlniri la nivel înalt cu oficiali americani din domeniul justiției și al aplicării legii, discuțiile fiind centrate pe consolidarea cooperării instituționale dintre România și Statele Unite.

La sediul Departamentului de Justiție, Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu Pamela Bondi, procurorul general al Statelor Unite. Întrevederea a vizat evaluarea stadiului colaborării dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne și agențiile americane de aplicare a legii, precum și stabilirea unor direcții concrete pentru aprofundarea acesteia.

Dialogul a venit în continuarea contactelor avute anterior de ministrul român cu alte instituții americane din domeniul securității și informațiilor, în contextul unei cooperări extinse în aria de competență a MAI.

Agenda vizitei la Washington a inclus și o întrevedere la sediul FBI, unde viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne a discutat cu o delegație condusă de Kash Patel, alături de adjunctul directorului FBI, Christopher Raia. Discuția a reprezentat o continuare a dialogului inițiat în luna decembrie, în cadrul unei întâlniri desfășurate tot la Washington.

În cadrul acestei runde de discuții, accentul a fost pus pe dezvoltarea unor forme concrete de cooperare operativă, prin constituirea unor echipe mixte care să implice structuri ale MAI, IGPR, DGPI și FBI, cu obiective comune în domeniul securității.

Potrivit informațiilor transmise, discuțiile au vizat combaterea criminalității organizate transfrontaliere, a traficului de droguri și de persoane, prevenirea migrației ilegale, precum și cooperarea în domeniul cybercriminalității și al combaterii terorismului. De asemenea, a fost convenită dezvoltarea unor programe comune de formare și specializare profesională, cu sprijinul Biroului FBI din București și al Academiei de Poliție a FBI de la Quantico.

„MAI cooperează cu FBI pentru apărarea cetățenilor și a comunităților din România și SUA față de cele mai grave forme de criminalitate internațională. Am convenit cu conducerea FBI să dezvoltăm această cooperare și am discutat modalitățile concrete de a o face. Am discutat și am convenit cu conducerea FBI propunerile concrete privind mai multe formate de cooperare, pe care le-am avansat ulterior întâlnirii din decembrie 2025 cu directorul FBI, Kash Patel.

Obiectivul MAI este creșterea gradului de siguranță publică în România. Cooperarea cu FBI servește acestui obiectiv, după cum aduce valoare adăugată pentru colegii și prietenii din FBI în atingerea propriilor obiective. Prin aceste două întâlniri, cea din decembrie și cea de astăzi, am pus bazele acestei dezvoltări și am stabilit direcțiile de acțiune concretă”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu.