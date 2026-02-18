Cătălin Predoiu se întâlnește la Washington cu Kash Patel, directorul FBI

Cătăli Predoiu, „cunoscut ca Mr. Schengen”, s-a întâlnit azi, la Washington, cu directorul FBI, Kash Patel, dar și cu alți înalți oficiali ai Biroului Federal de Investigații, conform MAI. La discuții au participat și adjunctul Christopher Raia, dar și asistentul directorului pentru Operaţiuni Internaţionale, Jason Kaplan.

Întâlnirea dintre ministrul de Interne și reprezentanții din SUA a fost o prelungire a celei avute anterior, în luna decembrie, la Washington, între Predoiu și Patel.

Discuţiile au fost centrape pe dezvoltarea concretă a modalităţilor de cooperare operativă în cadrul unor echipe mixte MAI - IGPR - DGPI - FBI privind combaterea grupurilor de criminalitate internaţională organizată, a traficului de droguri, combaterea migraţiei ilegale, a traficului de persoane, a cybercriminalităţii şi a terorismului.

Totodată, s-a ajuns la un punct comun, legat de dezvoltarea unor programe de formare profesională şi specializare comună, cu sprijinul Biroului FBI din Bucureşti şi al Academiei de Poliţie a FBI de la Quantico.

„MAI cooperează cu FBI pentru apărarea cetăţenilor şi a comunităţilor din România şi SUA faţă de cele mai grave forme de criminalitate internaţională. Am convenit cu conducerea FBI să dezvoltăm această cooperare şi am discutat modalităţile concrete de a o face. Am discutat şi am convenit cu conducerea FBI propunerile concrete privind mai multe formate de cooperare, pe care le-am avansat ulterior întâlnirii din decembrie 2025 cu directorul FBI, Kash Patel”, a afirmat Cătălin Predoiu conform unui comunicat al Ministerului de Interne.

„Obiectivul MAI este creşterea gradului de siguranţă publică în România. Cooperarea cu FBI serveşte acestui obiectiv, după cum aduce valoare adăugată pentru colegii şi prietenii din FBI în atingerea propriilor obiective. Prin aceste două întâlniri, cea din decembrie şi cea de astăzi, am pus bazele acestei dezvoltări şi am stabilit direcţiile de acţiune concretă”, a mai precizat ministrul Internelor.