Gigantul tehnologic Apple a anunțat că va deschide în cursul acestui an primul său centru dedicat dezvoltatorilor de aplicații din Europa, alegând Berlinul drept locație pentru noua facilitate.

Centrul va fi amplasat în districtul Mitte, una dintre cele mai importante zone pentru companiile de tehnologie și startup-uri din capitala Germaniei.

Decizia marchează o extindere a investițiilor companiei americane în comunitatea europeană de dezvoltatori și oferă acces direct la expertiza tehnică a Apple.

Noul Apple Developer Center va servi drept punct de întâlnire pentru dezvoltatori din întreaga Europă, care vor putea participa la sesiuni de instruire, workshop-uri și întâlniri individuale cu specialiști ai companiei.

Centrul este important pentru că oferă acces direct la cele mai noi instrumente software și tehnologii Apple, într-un moment în care ecosistemul de aplicații continuă să crească la nivel european.

Apple a precizat că noua facilitate va fi situată în districtul Mitte, aflat în centrul ecosistemului de afaceri și startup-uri din Berlin.

Compania consideră că amplasarea oferă acces la una dintre cele mai dinamice comunități de tehnologie din Europa. Centrul din Germania se va alătura rețelei globale de Apple Developer Centers deja existente în Cupertino, Shanghai, Bengaluru și Singapore.

Potrivit companiei, centrul va fi destinat echipelor de toate dimensiunile, de la dezvoltatori independenți până la companii cu proiecte complexe.

Evenimentele organizate aici vor acoperi principalele platforme software ale Apple, inclusiv iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS și watchOS.

Dezvoltatorii care vor participa la activitățile organizate la Berlin vor avea acces la sesiuni practice, laboratoare dedicate și consultanță oferită direct de experții Apple.

Compania a anunțat că suportul va fi disponibil în mai multe limbi europene, pentru a facilita accesul comunității internaționale de dezvoltatori.

În plus, Apple intenționează să organizeze periodic evenimente menite să îmbunătățească designul, calitatea și performanța aplicațiilor dezvoltate pentru dispozitivele sale.

Aceste activități vor completa resursele online pe care compania le pune deja la dispoziția dezvoltatorilor.

Susan Prescott, vicepreședinte al gigantului tehnologic pentru relația cu dezvoltatorii la nivel global, a subliniat importanța comunității europene pentru companie.

„Europa găzduiește o comunitate extraordinară de dezvoltatori care creează aplicații ce facilitează conexiunile, încurajează creativitatea și stimulează inovația. Am crezut întotdeauna că atunci când dezvoltatorii au acces la instrumentele și resursele potrivite pentru a-și desfășura activitatea, rezultatele pot fi remarcabile”, a declarat oficialul Apple.

Datele prezentate de companie arată că, în 2025, magazinele App Store din Europa au înregistrat peste 150 de milioane de utilizatori săptămânali în medie.

Compania susține că acest lucru oferă dezvoltatorilor oportunități importante pentru extinderea afacerilor și accesul la noi piețe.

Deschiderea centrului de la Berlin face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Apple încearcă să sprijine formarea noii generații de dezvoltatori.

Compania derulează deja programul Swift Student Challenge, coordonează o rețea globală de 19 Apple Developer Academies și susține programe educaționale dedicate în Franța și Italia.

Apple afirmă că dezvoltatorii au acces în prezent la peste 250.000 de API-uri și instrumente software prin platforme precum HealthKit, Core ML, Metal, MapKit și SwiftUI, resurse care permit dezvoltarea unor aplicații complexe pentru întregul ecosistem al companiei.