Ce acuzații i se aduc lui Nicolas Maduro și ce pedeapsă riscă să primească în SUA

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, se află în fața unuia dintre cele mai complicate dosare penale cu care s-a confruntat vreodată, după ce a fost capturat la Caracas într-o operațiune ordonată de președintele american Donald Trump, fiind pus sub acuzare pentru mai multe infracțiuni federale.

Dacă instanța din New York îl va declara vinovat, șeful statului venezuelean ar putea primi o pedeapsă minimă de 20 de ani de închisoare, iar maximumul prevăzut este detenția pe viață.

Procurorul general al Statelor Unite, Pamela Bondi, a prezentat acuzațiile formulate împotriva lui Maduro, subliniind că dosarul marchează o nouă etapă în demersurile judiciare ale Washingtonului împotriva conducerii de la Caracas.

Potrivit declarațiilor oficiale, Nicolas Maduro este acuzat de conspirație de narcoterorism și conspirație pentru importul de cocaină în Statele Unite. Aceste acuzații se înscriu în seria suspiciunilor vechi ale autorităților americane privind presupuse legături între oficiali venezueleni și rețele internaționale de trafic de droguri. Conform acuzării, operațiunile ar fi avut ca obiectiv facilitarea transportului unor cantități mari de droguri către SUA, utilizând structuri criminale și sprijin logistic din interiorul Venezuelei.

Pe lângă capetele de acuzare legate de droguri, procurorii americani îl mai acuză pe Maduro de posesie de mitraliere și dispozitive de distrugere, precum și de complicitate la posesia acestor arme împotriva Statelor Unite.

„Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare în districtul sudic al New Yorkului. Nicolas Maduro a fost acuzat de conspirație în legătură cu narco-terorismul, conspirație în legătură cu importul de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive distructive și conspirație în legătură cu posesia de mitraliere și dispozitive distructive împotriva Statelor Unite. În curând, ei vor înfrunta întreaga furie a justiției americane pe teritoriul american, în instanțele americane. În numele întregului Departament de Justiție al SUA, aș dori să îi mulțumesc președintelui Trump pentru că a avut curajul să ceară responsabilitate în numele poporului american și să mulțumesc din suflet curajoșilor noștri militari care au dus la bun sfârșit misiunea incredibilă și foarte reușită de capturare a acestor doi presupuși traficanți internaționali de droguri”, a scris Pamela Bondi, procurorul general al Statelor Unite, pe platforma X.

Aceste elemente, arată documentele acuzării, agravează situația juridică a liderului venezuelean, deoarece implică armament de uz militar și potențial destinat unor acțiuni ostile intereselor americane.

Totalul infracțiunilor imputate îl expune pe Maduro unor pedepse extrem de severe. Dacă va fi găsit vinovat, pedeapsa minimă ar fi de 20 de ani, iar cea maximă ar putea ajunge la închisoare pe viață.

Procesul urmează să aibă loc la Curtea din New York, instanță cunoscută pentru instrumentarea unor dosare majore de crimă organizată și trafic internațional de droguri, fapt care evidențiază gravitatea acuzațiilor.

De mai mult timp, atât Maduro, cât și Diosdado Cabello sunt vizați de acuzații de conspirație pentru narcoterorism și conspirație pentru importul de cocaină în Statele Unite, infracțiuni care pot atrage pedepse între 20 de ani de detenție și închisoare pe viață.

De asemenea, Maduro este acuzat că este liderul cartelului Los Soles, iar în SUA ministrul Padrino — oficial cu rang înalt al Forțelor Armate venezuelene — este acuzat de conspirație pentru distribuirea de cocaină la bordul unui avion înregistrat în Statele Unite, în perioada 2014–2019.