International Maduro, dictatorul comunist din Venezuela, cu o recompensă de 50 de milioane de dolari pe cap







Statele Unite au ridicat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informații care să ducă la arestarea dictatorului comunist al Venezuelei, Nicolas Maduro, acuzat de autoritățile americane că este „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume”, potrivit BBC.

Președintele Donald Trump l-a criticat în repetate rânduri pe Maduro, care și-a reluat mandatul în ianuarie, după alegeri nerecunoscute, marcate de acuzații de fraudă electorală. Rezultatele scrutinului au fost respinse de o mare parte a comunității internaționale.

Procurorul general Pam Bondi a anunțat că Statele Unite vor dubla recompensa de 25 de milioane de dolari, susținând că Maduro este direct implicat în operațiuni de trafic de droguri.

La rândul său, ministrul venezuelean de externe, Yvan Gil, a catalogat noua sumă drept „patetică” și a descris-o ca fiind „propagandă politică”.

„Nu suntem surprinși, având în vedere de la cine vine”, a declarat Yvan Gil, acuzând-o pe Pam Bondi că încearcă o „diversiune disperată” de la articolele din presă referitoare la criticile legate de modul în care a fost gestionat cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein.

În primul mandat al lui Trump, guvernul Statelor Unite l-a inculpat pe Maduro, alături de alți oficiali venezueleni de rang înalt, pentru narco-terorism, corupție și trafic de droguri. Departamentul de Justiție a susținut la acea vreme că Maduro a colaborat cu gruparea rebelă columbiană Farc pentru a „folosi cocaina ca armă pentru a ‘inunda’ Statele Unite”.

Într-un videoclip publicat joi pe platforma X, Bondi l-a acuzat pe Maduro că a colaborat cu grupări precum Tren de Aragua, o bandă venezueleană desemnată de administrația Trump drept organizație teroristă, și cartelul Sinaloa, una dintre cele mai puternice rețele criminale din Mexic.

Bondi a declarat că Administrația SUA pentru Combaterea Drogurilor (DEA) a „confiscat 30 de tone de cocaină legate de Maduro și de asociații săi, dintre care aproape șapte tone legate direct de Maduro”. Liderul venezuelean a respins anterior acuzațiile Statelor Unite privind implicarea sa directă în traficul de droguri.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Comentariile făcute de Bondi continuă tensiunile dintre guvernul SUA și cel venezuelean, însă procurorul general nu a explicat cum ar putea noul apel și recompensa suplimentară să dea rezultate.

Maduro, lider al Partidului Socialist Unit și succesor al lui Hugo Chavez din 2013, a reprimat opoziția și a redus la tăcere vocile critice din Venezuela, recurgând inclusiv la violență.

Dictatorul comunist din Venezuela a rămas la putere după protestele izbucnite în urma alegerilor contestate de anul trecut. În iunie, Hugo Carvajal, fost șef al serviciului de informații militare din Venezuela, a fost condamnat pentru mai multe acuzații de trafic de droguri, după ce a fost arestat la Madrid și judecat în SUA.

Carvajal, cunoscut sub numele de „El Pollo” (Puiul), a părăsit Venezuela după ce a cerut armatei să sprijine un candidat al opoziției și să îl înlăture pe Maduro. Inițial, a respins acuzațiile de trafic de droguri, însă ulterior a pledat „vinovat”, alimentând speculațiile că ar fi ajuns la o înțelegere cu autoritățile americane pentru o pedeapsă mai mică, în schimbul unor informații incriminatoare despre Maduro.

Regatul Unit și Uniunea Europeană au impus sancțiuni guvernului lui Maduro după revenirea acestuia la conducere la începutul anului.