Dacă vrei să-ți schimbi mașina veche prin Programul Rabla, situația din anul 2026 este acum extrem de complicată și confuză. Ceea ce trebuia să fie un ajutor clar și simplu de la stat s-a transformat, din cauza deciziilor guvernului Bolojan, într-un mecanism plin de probleme!

Banii sunt puțini și nesiguri, regulile se schimbă brusc, iar statul vrea să impună condiții dure despre tehnologia mașinii și locul unde este fabricată.

Rezultatul? Atât oamenii care vor să cumpere, cât și dealerii auto sunt în ceață, iar piața auto riscă să se blocheze.

Iată cum am ajuns aici și ce ne așteaptă, un material exclusiv EVZ.

Acum doi ani, lucrurile stăteau complet diferit. Programul avea un buget generos, 1,3 miliarde de lei și era gândit pentru toată lumea. Puteai primi bani, între 10.000 și 25.500 de lei, pentru aproape orice tip de mașină nouă: pe benzină, GPL, hibridă sau electrică.

Era o situație de echilibru: statul încuraja mașinile electrice, dar nu îi uita nici pe cei care nu își permiteau decât o mașină clasică.

Anul trecut a început cu promisiuni uriașe. Guvernul a anunțat cel mai mare buget din istorie și o primă record pentru mașinile electrice (37.000 de lei). Oamenii s-au pregătit să cumpere, dar cu o zi înainte de start, programul a fost oprit brusc.

Când s-a reluat, bugetul pentru oameni fusese tăiat la doar o treime din suma promisă inițial. Această „bâlbă” a guvernului Bolojan a distrus încrederea oamenilor și a dat peste cap planurile tuturor.

Dacă propunerea actuală de guvern se va aproba, din 2026 Programul Rabla se schimbă radical în rău pentru majoritatea românilor. Iată de ce:

Nu se mai dau bani pentru mașini clasice! Mașinile pe benzină, GPL sau hibridele simple vor fi eliminate. Vei primi bani doar pentru electrice sau hibride scumpe (plug-in), pe care puțini și le permit.

Vehicule plug-in hybrid;

Vehicule electrice;

Vehicule pe bază de hidrogen.

Contează unde e făcută mașina! Ca să primești banii, mașina trebuie să fie fabricată în Europa sau în câteva țări, precum Turcia sau Maroc. Chiar dacă e o marcă europeană, dacă e asamblată în China, nu primești nimic.

Această regulă e foarte greu de verificat și va crea un haos birocratic imens. Cine va verifica originea mașinilor, cum se va proceda în cazul modelelor asamblate în fabrici multiple și care vor fi documentele justificative?

Aproape jumătate din an a trecut, iar regulile pentru 2026 încă se discută. Un program de ajutor ar trebui să funcționeze din ianuarie, nu din iulie.

Din cauza acestor întârzieri și a banilor puțini, dealerii auto nu știu ce mașini să aducă, iar oamenii amână cumpărarea.

Peste 10 zile se va lua o decizie finală, iar industria auto speră ca guvernul să renunțe la aceste reguli rigide pentru a nu bloca, din nou, vânzările de mașini în România.