Un ayatollah iranian cere „vărsarea sângelui lui Trump” într-un mesaj difuzat la televiziunea de stat

Un cleric de rang înalt din Iran a lansat un apel rar la violență în timpul unei intervenții televizate, pe fondul tensiunilor crescute dintre Iran și Statele Unite, potrivit Daily Express.

Declarațiile ayatollahului Abdollah Javadi Amoli au fost difuzate la televiziunea de stat iraniană și vin în contextul escaladării conflictului militar din regiune, care a implicat lovituri aeriene, atacuri cu rachete și victime în mai multe țări din Orientul Mijlociu.

Ayatollahul Abdollah Javadi Amoli, considerat unul dintre cei mai importanți clerici ai Iranului, a transmis un mesaj dur în timul unei apariții la televiziunea de stat. În discursul său, acesta a afirmat că țara se confruntă cu o perioadă critică.

Clericul a declarat că Iranul este „pe punctul de a trece printr-o mare încercare” și a făcut apel la violență împotriva adversarilor țării. În mesajul difuzat public, acesta a cerut „vărsarea sângelui sioniștilor, vărsarea sângelui lui Trump”.

Tot în cadrul intervenției, el a adăugat: „Luptați împotriva Americii opresive, sângele lui este pe umerii mei”, potrivit declarației difuzate de televiziunea iraniană.

Comentariile sunt considerate neobișnuite pentru un ayatollah, având în vedere poziția religioasă și influența pe care liderii clericali o au în sistemul politic și religios al Iranului.

Tensiunile dintre cele două state au crescut și după un incident naval care a avut loc în Oceanul Indian. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a criticat dur acțiunea militară americană.

Acesta a declarat că scufundarea unei nave de război iraniene de către marina SUA reprezintă „o atrocitate pe mare”. Potrivit oficialului iranian, fregata Dena transporta aproape 130 de marinari și se afla în ape internaționale în momentul incidentului.

„Fregata Dena, o navă aflată în vizită la marina Indiei, cu aproape 130 de marinari la bord, a fost lovită în ape internaționale fără avertisment”, a scris Araghchi pe rețelele sociale.

El a adăugat:

„Țineți minte cuvintele mele: Statele Unite vor regreta amarnic precedentul pe care l-au creat”.

Potrivit autorităților iraniene, cel puțin 87 de marinari ar fi murit în urma atacului.

Conflictul dintre Iran și alianța formată din Statele Unite și Israel s-a intensificat în ultimele zile. Potrivit informațiilor oficiale, operațiunile militare au început sâmbătă, când au fost lansate atacuri asupra unor ținte din Iran, inclusiv infrastructură militară, facilități nucleare și elemente ale conducerii militare.

În același timp, Israelul a anunțat mai multe alerte aeriene în Tel Aviv și Ierusalim, după ce rachete au fost lansate dinspre Iran. Televiziunea de stat iraniană a relatat că și baze militare americane din regiune au fost vizate de atacuri.

Iranul a lansat lovituri asupra unor țări precum Bahrain, Kuweit și Israel, pe măsură ce conflictul s-a extins. Autoritățile din Turcia au declarat că sistemele NATO au interceptat o rachetă balistică lansată din Iran înainte ca aceasta să intre în spațiul aerian turc.

Escaladarea confruntărilor militare a avut consecințe majore în regiune. Potrivit autorităților din statele implicate, conflictul a provocat peste 1.000 de victime în Iran, peste 70 în Liban și aproximativ 12 în Israel.

Situația a afectat și economia globală, în special transportul maritim și piețele de energie. Livrările de petrol și gaze au fost perturbate, iar traficul maritim internațional din Orientul Mijlociu a fost grav afectat.

De asemenea, sute de mii de călători au rămas blocați în diferite state din regiune, în urma suspendării unor zboruri și a închiderii temporare a unor spații aeriene.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a comentat evoluția conflictului și a lăudat acțiunile armatei americane.

Acesta a declarat că forțele militare americane „se descurcă foarte bine pe frontul de război, ca să spunem lucrurilor pe nume”.

În același timp, liderul american a afirmat anterior că ar dori să aibă un rol în alegerea viitorului lider suprem al Iranului, în cazul unei schimbări de regim.