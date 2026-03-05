Trump: Ofensiva împotriva Iranului, rezultate care depășesc estimările inițiale

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri că evoluția confruntării militare cu Iranul este peste așteptările inițiale ale administrației americane, potrivit The Washington Post.

Într-o intervenție publică organizată la Casa Albă, cu un alt subiect pe agendă decât situația din Orientul Mijlociu, liderul american a făcut mai multe afirmații despre desfășurarea operațiunilor militare și despre impactul acestora asupra infrastructurii militare iraniene.

Declarațiile sale vin în contextul în care oficiali ai administrației americane au prezentat în ultimele zile evaluări similare privind evoluția acțiunilor militare.

În cadrul evenimentului de la Casa Albă, Donald Trump a susținut că evoluția conflictului este una favorabilă Statelor Unite și aliaților lor. El a descris situația drept un succes în primele zile ale confruntării.

„Ne descurcăm foarte bine pe frontul războiului, ca să spunem blând. Aș spune – cineva a spus pe o scară de la 10, unde l-ați nota? Eu am spus cam 15.”, a declarat Trump în timpul intervenției sale.

Afirmațiile au fost făcute în contextul unor informări transmise anterior de membri ai administrației americane, care au prezentat evaluări optimiste despre modul în care se desfășoară operațiunile militare. Potrivit președintelui american, acțiunile militare ar fi avut un impact semnificativ asupra capacităților militare ale Iranului.

Trump a afirmat că infrastructura utilizată de Iran pentru lansarea rachetelor ar fi fost afectată în urma atacurilor.

„Rachetele Iranului sunt eliminate rapid, lansatoarele lor sunt eliminate”, a mai declarat liderul american.

În intervenția sa, Donald Trump a făcut referire și la rolul Iranului în regiune, afirmând că statul iranian ar fi implicat în atacuri asupra altor state din Orientul Mijlociu.

Președintele american nu a oferit detalii despre impactul acestor acțiuni, însă a susținut că Iranul ar reprezenta o sursă constantă de tensiune regională.

„Își atacă vecinii. Își atacă, în unele cazuri, aliații sau, nu cu mult timp în urmă, aliații. Și, știți, este într-adevăr o națiune care a scăpat de sub control.”, a spus Trump.

Declarațiile vin într-un moment în care tensiunile din regiune sunt monitorizate atent de comunitatea internațională, iar mai multe state occidentale au cerut reducerea escaladării conflictului.

Președintele american a abordat și situația conducerii politice și militare din Iran. În ultimele zile, mai multe relatări din presă au menționat eliminarea unor oficiali iranieni de rang înalt în urma atacurilor recente.

În acest context, Trump a sugerat că schimbările din conducerea iraniană se produc rapid.

„Conducerea lor dispare rapid. Toți cei care par să vrea să fie lideri, ajung să moară.”, a spus acesta.

Afirmația a fost făcută fără detalii suplimentare despre persoanele vizate sau despre operațiunile militare care ar fi dus la aceste evoluții.

Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze reacții din partea comunității internaționale. Mai multe state aliate ale Statelor Unite au cerut clarificări privind obiectivele militare și au făcut apel la evitarea unei escaladări majore în regiune.

În același timp, evoluțiile de pe teren sunt monitorizate atent de organizații internaționale și de guvernele statelor implicate direct sau indirect în conflict.

Situația rămâne una dinamică, iar declarațiile oficialilor americani și ale altor lideri internaționali sunt urmărite în contextul dezvoltărilor militare din regiune.