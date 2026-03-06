Spania, destinația preferată a investițiilor familiei Khamenei. Ce avere obscenă a strâns fostul șef al teocrației din Iran

În ultimii ani, mai multe investigații realizate de publicații internaționale au analizat rețeaua economică asociată cu fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și cu membrii familiei sale.

Analize realizate de instituții media precum Reuters, Financial Times, Iran International sau Ynet au sugerat existența unui portofoliu global de active și investiții care ar include proprietăți imobiliare, participații în companii și investiții în turism sau infrastructură.

În acest context, Spania este menționată în unele dintre aceste investigații drept una dintre destinațiile în care ar fi fost realizate investiții legate de această rețea financiară.

Printre activele menționate în rapoarte se numără proprietăți turistice și proiecte imobiliare, inclusiv un resort de golf în Mallorca și alte investiții în sectorul turistic european.

Potrivit mai multor estimări apărute în presa internațională, averea totală asociată cu structurile economice controlate de liderul suprem ar putea depăși 95 de miliarde de dolari, iar unele evaluări mai recente indică valori care ar putea ajunge între 100 și 200 de miliarde de dolari.

Aceste estimări se bazează pe investigații jurnalistice, analize financiare și documente corporative, însă o parte dintre informații sunt contestate de autoritățile iraniene, care afirmă că unele dintre aceste organizații funcționează ca instituții caritabile și economice ale statului.

Ali Khamenei a devenit lider suprem al Iranului în 1989 și ocupă această poziție de peste trei decenii. Pe lângă rolul său politic și religios, funcția îi conferă și o influență semnificativă asupra economiei iraniene.

Una dintre instituțiile centrale asociate cu această influență este organizația „Execution of Imam Khomeini’s Order”, cunoscută sub acronimul Setad. Organizația a fost creată inițial pentru a administra proprietăți abandonate după Revoluția Islamică din 1979.

În timp, Setad s-a transformat într-un conglomerat economic major, cu investiții în domenii variate precum energie, telecomunicații, finanțe, agricultură sau imobiliare.

O investigație Reuters a estimat că valoarea totală a activelor controlate prin această structură ar putea ajunge la aproximativ 95 de miliarde de dolari.

Investigația a arătat că o parte semnificativă a acestei averi provine din proprietăți imobiliare și participații corporative. Potrivit estimării, aproximativ 52 de miliarde de dolari ar proveni din active imobiliare, iar aproximativ 43 de miliarde din participații în companii din diverse sectoare economice.

Reuters a menționat că nu există dovezi că liderul suprem ar utiliza direct aceste fonduri pentru îmbogățire personală, însă organizația oferă resurse economice semnificative care îi consolidează influența politică și instituțională.

Investigațiile media au analizat și rolul membrilor familiei liderului suprem, în special al fiilor săi, în administrarea sau extinderea anumitor investiții.

Unul dintre numele frecvent menționate în aceste rapoarte este Mojtaba Khamenei, unul dintre fiii ayatollahului și o figură influentă în structurile politice și de securitate ale Iranului.

Potrivit unor relatări din presă, activele atribuite lui Mojtaba Khamenei ar putea include investiții de miliarde de dolari în diferite regiuni ale lumii.

Estimări publicate în analize academice și media sugerează că averea sa ar putea depăși 3 miliarde de dolari și ar include depozite bancare, aur, diamante și proprietăți imobiliare.

Unele rapoarte indică faptul că aceste investiții ar fi distribuite în mai multe jurisdicții, inclusiv în Emiratele Arabe Unite, Siria, Venezuela sau state africane.

În unele cazuri, aceste active ar fi administrate prin intermediul unor companii offshore sau al unor intermediari financiari.

Pe lângă activele din Orientul Mijlociu sau Asia, investigațiile jurnalistice au evidențiat și existența unor investiții imobiliare semnificative în Europa.

Conform unui raport citat de presa internațională, aceste active ar include proprietăți de lux în mai multe țări europene, precum și hoteluri sau proiecte turistice.

Printre proprietățile menționate în aceste rapoarte se numără:

un resort de golf în Mallorca;

hoteluri în stațiuni montane din Austria;

proprietăți rezidențiale de lux în Londra;

alte investiții imobiliare în diferite orașe europene.

Unele dintre aceste tranzacții ar fi fost realizate prin intermediul unor companii înregistrate în diverse jurisdicții, inclusiv Emiratele Arabe Unite sau alte centre financiare internaționale.

Potrivit analizelor citate de presa internațională, finanțarea unor astfel de proiecte ar fi provenit din capital generat în Iran, inclusiv din veniturile provenite din sectorul energetic.

În cadrul acestor investigații, Spania apare ca una dintre țările europene în care ar fi fost realizate investiții în sectorul turistic și imobiliar.

Un raport citat de presa internațională menționează existența unui resort de golf în Mallorca inclus în portofoliul de proprietăți asociate acestei rețele de investiții.

Mallorca este una dintre cele mai populare destinații turistice din Spania, atrăgând anual milioane de turiști și investitori internaționali. Stațiunea este cunoscută pentru resorturile sale de lux, terenurile de golf și piața imobiliară orientată către investitori străini.

În acest context, investițiile în proprietăți turistice din Mallorca sunt considerate atractive pentru investitorii internaționali datorită randamentului ridicat și stabilității pieței imobiliare.

Investigațiile media susțin că aceste investiții ar fi fost realizate prin intermediul unor companii intermediare și structuri offshore, ceea ce face dificilă identificarea beneficiarilor finali.

Rapoartele privind investițiile asociate familiei Khamenei sugerează existența unei rețele financiare complexe, care ar implica conturi bancare, companii offshore și transferuri de capital între mai multe jurisdicții.

Potrivit unor evaluări citate de presa internațională, fonduri asociate acestei rețele ar fi fost plasate în bănci din:

Venezuela;

Emiratele Arabe Unite;

Franța;

Marea Britanie;

mai multe state africane

Aceste conturi ar fi fost utilizate pentru gestionarea investițiilor și pentru transferul capitalului între diferite piețe internaționale.

În unele cazuri, transferurile financiare ar fi fost realizate prin intermediul unor companii înregistrate în jurisdicții offshore, ceea ce ar permite protejarea identității beneficiarilor finali.

Dezvăluirile privind averea și investițiile asociate familiei liderului suprem iranian sunt însoțite de controverse și dezbateri.

Autoritățile iraniene au respins unele dintre afirmațiile apărute în investigațiile media și au susținut că organizațiile precum Setad au un rol economic și social, finanțând proiecte de infrastructură, programe sociale și inițiative de dezvoltare în regiunile sărace ale Iranului.

În același timp, criticii regimului afirmă că lipsa de transparență a acestor instituții face dificilă verificarea modului în care sunt administrate fondurile și activele.

Investigațiile continuă să analizeze modul în care aceste rețele economice funcționează și cum sunt structurate investițiile internaționale asociate liderilor iranieni.

Analizele privind averea și investițiile asociate cu familia Khamenei au apărut într-un context geopolitic complex, marcat de sancțiuni economice internaționale și tensiuni politice între Iran și statele occidentale.

Investigațiile privind proprietățile și conturile bancare din Europa sau alte regiuni ale lumii sunt analizate și în contextul sancțiunilor economice impuse Iranului.

În unele cazuri, autoritățile occidentale au investigat tranzacții imobiliare sau financiare suspecte pentru a determina dacă acestea sunt legate de rețele economice asociate cu elitele politice iraniene.

Un exemplu recent este cazul unui om de afaceri iranian sancționat de autoritățile britanice, suspectat că ar fi construit un portofoliu imobiliar în Europa în valoare de sute de milioane de euro.

Autoritățile investighează dacă aceste investiții sunt legate de persoane din cercul apropiat al liderului suprem iranian.

Investigațiile realizate de presa internațională sugerează existența unei rețele economice complexe asociate liderului suprem al Iranului și familiei sale.

Această rețea ar include organizații economice interne precum Setad, investiții în companii, active financiare și proprietăți imobiliare în mai multe regiuni ale lumii.

În acest context, Spania este menționată în unele rapoarte ca destinație pentru investiții turistice și imobiliare, inclusiv în Mallorca, unde ar exista proiecte precum resorturi de golf sau alte proprietăți de lux.

Deși aceste informații provin din investigații jurnalistice și analize financiare, o parte dintre ele sunt contestate de autoritățile iraniene, iar verificarea completă a acestor rețele rămâne dificilă din cauza structurilor financiare complexe și a utilizării companiilor offshore.

Subiectul continuă să fie analizat de jurnaliști, experți economici și autorități internaționale, în contextul discuțiilor mai ample despre transparența financiară, sancțiunile economice și fluxurile globale de capital.