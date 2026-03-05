Mojtaba Khamenei, un viitor ayatollah plin de bani și afaceri în Europa. „Are mâinile pătate cu sânge”

Mojtaba Khamenei (56 de ani), omul care e pregătit să facă transferul de putere în Iran, de la defunctul său tată, ayatollahul Ali Khamenei. Invitat la podcastul „Condamnați la cultură, pe care Liviu Mihaiu îl realizează la evz.ro, Cornel Ivanciuc a făcut un portret al celui care ar trebui să devină liderul suprem de la Teheran.

Bun cunoscător al Iranului, din punct de vedere istoric, religios, social și politic, jurnalistul a afirmat că fiul fostului ayatollah are mari interse financiare în Europa.

Mojtaba e un tip aerisit, educat, deși e un tiran și un câine, exact ca tatăl său. Este cu mâinile și cu creierul îmbibate de sânge. Are contacte mult mai bune în Europa, pentru că el are afaceri la Frankfurt, are hotel de lux, are și în Mallorca, are conturi în Liechtenstein, are vile de lux în Londra. Deci, el a umblat și s-a tratat. El nu merge în India sau în Tibet. Numele lui a fost scos tot pe canalele americane, se știa de el”.

Au fost și foarte multe voci importante în Iran, care s-au opus unui transfer de putere având la bază ereditare. Dar punctul de vedere nu a putut să fie impus. „Majoritatea ayatollahilor s-au ferit de ereditate în cazul moștenirilor, dar vocea lor nu a mai contat. Pentru că Adunarea Experților este un organism pur formal”, a explicat invitatul lui Liviu Mihaiu.

Cornel Ivanciuc a vorbit despre marele atu pe care îl are favoritul la conducerea țării. Este susținut de Gardienii Revoluției.

„Mojtaba Khamenei este omul gardienilor este foarte important acest aspect. El va aplica politica gardienilor. Iranul poate să cadă, dar ei nu-și vor clinti o iotă din politica lor față de Israel, de toate intențiile lor privind Israelul. De consolidarea avanposturilor acelor formațiuni proxi din preajma Israelului. În primul rând Hezbollah, apoi Hamas și într-un plan mai îndepărtat, Huthi, și milițiile șiite din Irak”, a mai spus jurnalistul.