Funeraliile lui Ali Khamenei au fost amânate. Iranul se apropie de alegerea unui nou lider suprem

Autoritățile iraniene se află aproape de momentul desemnării unui nou lider suprem, după moartea ayatollahului Ali Khamenei. Anunțul a fost făcut de un membru al Adunării Experților, organismul responsabil cu numirea celui mai important lider politic și religios din Iran. În același timp, televiziunea de stat a anunțat amânarea funeraliilor fostului lider, iar Gardienii Revoluției au lansat noi amenințări în contextul conflictului din regiune, potrivit AFP.

Un membru al Adunării Experților, ayatollahul Ahmad Khatami, a declarat miercuri că instituția se află aproape de o decizie privind succesorul lui Ali Khamenei. Liderul iranian a murit sâmbătă, la începutul campaniei aeriene americano-israeliene desfășurate în Iran.

„Opţiunile au devenit clare”, a declarat la televiziunea iraniană de stat acst cleric de rang înalt.

Și alți oficiali iranieni au transmis că o hotărâre ar putea fi luată în curând, semn că procesul de desemnare a noului lider suprem se apropie de final.

Televiziunea de stat iraniană a anunțat miercuri după-amiază că ceremonia funerară dedicată ayatollahului Ali Khamenei a fost amânată. Decizia a fost luată pe fondul situației de securitate din Teheran, după atacurile intense din capitala Iranului.

„Ceremonia de adio faţă de imamul martir a fost amânată (...) fiind anticipată o afluenţă fără precedent”, a anunţat televiziunea de stat iraniană. Potrivit aceluiaşi anunţ, noua dată va fi „comunicată ulterior”.

Anterior, autoritățile anunțaseră organizarea unui omagiu miercuri seară la Teheran, în prezența rămășițelor pământești ale liderului iranian, care a murit la vârsta de 86 de ani în urma atacului lansat de Israel și Statele Unite. Potrivit informațiilor oficiale, ayatollahul urmează să fie înmormântat în orașul sfânt Mashhad, localitatea în care s-a născut.

În paralel, Gardienii Revoluției au transmis un mesaj dur în cadrul unei intervenții la televiziunea de stat iraniană. Organizația militară ideologică a regimului a avertizat că este pregătită să distrugă infrastructura militară și economică a regiunii Orientului Mijlociu.

”Răutatea continuă şi înşelăciunea Statelor Unite în regiune vor costa distrugerea completă a infrastructurii militare şi economice a regiunii”, a ameninţat armata ideologică a regimului.

Totodată, reprezentanții Gardienilor Revoluției au acuzat armata americană că ar utiliza „instalaţii civile drept acoperire”, fără a prezenta însă dovezi în sprijinul acestei afirmații.

Un oficial din cadrul Adunării Experților a declarat că numirea noului lider suprem ar putea avea loc în curând, însă situația din țară este complicată de conflictul în desfășurare.

„Liderul suprem va fi identificat în cel mai scurt timp posibil, suntem aproape de o concluzie, însă situația din țară este una de război”, a declarat ayatollahul Ahmad Khatami la televiziunea de stat, citată de Al Jazeera.

Cei 88 de membri ai Adunării Experților sunt cei care trebuie să decidă cine va prelua funcția de lider suprem după moartea lui Ali Khamenei. Potrivit unor informații apărute în spațiul public, unul dintre favoriți ar fi Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider. Deși un oficial israelian a afirmat marți că acesta ar fi fost ales în timpul unei reuniuni a Adunării, parlamentarii iranieni nu au anunțat până în acest moment o decizie finală.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, este al doilea fiu al fostului lider suprem și este considerat o figură influentă în cercurile de putere din Iran, deși a rămas în mare parte discret în spațiul public. El s-a născut în 1969, la Mashhad, într-o perioadă în care opoziția religioasă față de regimul șahului Mohammad Reza Pahlavi era în creștere.