Trump s-a temut pentru viața lui și a declanșat războiul din Iran. Cel puțin un atentat care l-a vizat a fost comandat de la Teheran

Alexandru Grumaz, general-locotenent (r), a explicat, azi, în podcastul moderat de Robert Turcescu, pe evz.ro, care au fost motivele pentru care SUA și Israel au declanșat războiul din Iran. O mare cauză este legată de primejdia care plana asupra liderului de la Casa Albă, Donald Trump.

În 2020, după asasinarea generalului Qasem Soleimani, iranienii au răzbunat că nu se vor opri până când nu se vor răzbuna. Iar marea țintă ar fi fost chiar Donald Trump, după cum a afirmat generalul Grumaz. „Pe 11 februarie, Netanyahu a mers în SUA cu un grup de apropiați, cu grade militare. Acolo s-au discutat elementele esențiale ale unei viitoare confruntări cu Iranul.

Donald Trump a anunțat, azi sau ieri că amenințarea iranană la adresa vieții sale a avut un rol determinant pentru a autoriza această operațiune. Da, Trump a fost amenințat și el spunea ceva de genul: l-am prins eu, înainte să mă prindă el. Asta a zis la BBC News.”

În timpul campaniei prezidențiale din SUA, în 2024, serviciile secrete au fost în alertă și au avertizat că Donald Trump devenise o țintă pentru liderii de la Teheran. El s-a și confruntat cu două atentate. Generalul Grumaz spune că cel puțin una dintre operațiuni a fost orchestrată de Iran.

„În timpul campaniei prezidențiale din 2024, serviciile de securitate au avertizat că iranienii au încercat să-l asasineze. Vă amintiți că au fost două atentate, nu știm cine a fost în spate, dar cel puțin unul a stat Iranul. Eu așa văd situația, astea auu fost motivele pentru care a început acest război”, a mai opinat Alexandru Grumaz.

„Rubio a zis că SUA a atacat Iranul preventiv, pentru a proteja forțele americane de represalii, după ce au aflat că Israelul va ataca Iranul. Știam că dacă nu atacam, sufeream pierderi mai mari”, a spus Robert Turcescu, care l-a citat pe Marco Rubio, secretarul de stat american.

„Astea sunt povești, trebuie să fie o justificare. Eliminarea ayatollahului poate că a marcat cea mai recentă decapitare a unui inamic veșnic, de 40 de ani. Vă amintiți ce s-a întâmplat în vremea lui Ford, când ambasada americană a fost luată cu asalt. De acolo povestea cu organizarea statului islamic, care nu e departe de contribuția europenilor.

Trump pare să aibă o abordare foarte clară. Merge pe conceptul care încearcă să readucă Iranul la 1953, când ultimul guvern democrat a fost îndepărtat printr-o lovitură a CIA. Deja democrații îl atacă pe Trump. Senatorul Graham spunea că nu e treaba americanilor, guvernul. Ideea e ca țara să nu devină cel mai mare sponsor al terorismului”, a mai explicat generalul Grumaz.