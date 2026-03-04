Poșta Moldovei suspendă trimiterile internaționale către opt state din Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării conflictului regional

Republica Moldova. Trimiterile poștale internaționale din Republica Moldova către mai multe state din Orientul Mijlociu au fost suspendate începând de marți, 3 martie, după ce traficul aerian spre aceste destinații a fost oprit. Anunțul a fost făcut de Poșta Moldovei, care precizează că măsura este valabilă pe termen nedeterminat.

Potrivit comunicatului oficial, suspendarea vizează toate tipurile de trimiteri poștale internaționale, scrisori, colete și expedieri EMS și se aplică pentru Israel, Irak, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Liban, Iordania, Qatar și Bahrain.

Reprezentanții întreprinderii au precizat că decizia a fost luată în contextul suspendării zborurilor către aceste state, fapt care face imposibilă asigurarea transportului poștal în condiții normale. Instituția anunță că va reveni cu informații suplimentare imediat ce situația va permite reluarea serviciilor.

Măsura intervine pe fondul tensiunilor majore de securitate din Orientul Mijlociu, care au afectat inclusiv traficul aerian internațional. Escaladarea bruscă a situației a fost declanșată sâmbătă dimineață, 28 februarie, când Israel și Statele Unite au lansat un atac asupra Iran.

În urma operațiunii, liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a fost ucis – un eveniment fără precedent care a amplificat riscul unui conflict regional de amploare. Atacul a fost justificat de partea israeliană și americană prin necesitatea de a contracara amenințările la adresa securității regionale și a programelor militare ale Teheranului.

Moartea liderului suprem, aflat la conducerea Iranului de peste trei decenii, a generat reacții imediate din partea autorităților iraniene și a creat un vid major de putere la Teheran.

La scurt timp după atac, Iranul a ripostat prin lansarea unor lovituri asupra unor ținte din întreg Orientul Mijlociu, vizând aliați ai SUA și locații unde sunt dislocate trupe sau baze militare americane. Printre zonele afectate s-au numărat Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit.

În urma atacurilor și a riscului crescut de extindere a confruntărilor, mai multe state au decis închiderea temporară a spațiului aerian și suspendarea curselor comerciale. Companii aeriene internaționale au anulat sau redirecționat zboruri, iar lanțurile logistice au fost afectate.

Aceste perturbări au avut efect direct și asupra serviciilor poștale internaționale, care depind în mare măsură de transportul aerian pentru expedierea rapidă a corespondenței și coletelor.

Suspendarea trimiterilor poștale afectează atât persoanele fizice, cât și companiile care aveau corespondență sau livrări planificate către statele menționate. Deocamdată, nu a fost anunțat un termen estimativ pentru reluarea serviciilor.

Autoritățile moldovene urmăresc evoluțiile din regiune, în timp ce operatorii internaționali de transport aerian analizează posibilitatea redeschiderii rutelor în funcție de situația de securitate.

Escaladarea conflictului și riscul implicării altor actori internaționali mențin un nivel ridicat de incertitudine, iar efectele se resimt nu doar în plan militar și diplomatic, ci și în domenii precum transportul aerian, comerțul și serviciile poștale.