International

Ultima regină a Iranului, după moartea lui Ali Khamenei: Nu înseamnă sfârșitul sistemului

Comentează știrea
Ultima regină a Iranului, după moartea lui Ali Khamenei: Nu înseamnă sfârșitul sistemuluiAli Khamenei / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Dispariția liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, reprezintă un moment de mare importanță pentru istoria țării, însă nu garantează în mod automat o schimbare a sistemului politic de la Teheran. Avertismentul vine din partea Farahei Pahlavi, văduva ultimului șah al Iranului, care a vorbit despre această situație într-un interviu acordat AFP.

Ce spune ultima regină a Iranului, după moartea lui Ali Khamenei

Fosta regină, stabilită în prezent la Paris după ce familia regală a fost nevoită să părăsească Iranul în urma revoluției islamice din 1979, a subliniat că dispariția unui lider, chiar dacă acesta se află în centrul puterii, nu înseamnă neapărat transformări politice rapide sau radicale.

„Trecerea în neființă a unui om, oricât de central ar fi pentru arhitectura puterii, nu înseamnă automat sfârșitul sistemului”, a explicat aceasta.

Factorul decisiv pentru viitorul Iranului

Potrivit Farahei Pahlavi, evoluția politică a Iranului nu depinde doar de schimbarea liderilor, ci mai ales de capacitatea societății iraniene de a construi o tranziție stabilă. Ea consideră că unitatea populației și orientarea către un stat de drept vor juca un rol esențial în eventualele transformări politice. În acest context, văduva ultimului șah a vorbit și despre implicarea fiului ei, Reza Pahlavi, care s-ar pregăti pentru un eventual rol în procesul de transformare democratică a țării.

Cutremurul care a ucis peste 1.500 de oameni: 4 martie 1977, 56 de secunde de coșmar în România
Cutremurul care a ucis peste 1.500 de oameni: 4 martie 1977, 56 de secunde de coșmar în România
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Are 56 de ani și a studiat teologia
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Are 56 de ani și a studiat teologia

„Aceasta este o responsabilitate pe care fiul meu, Reza Pahlavi, și-a asumat-o și se află în procesul de pregătire pentru un viitor democratic al Iranului”.

Declarațiile sale apar într-un moment marcat de incertitudine în Iran, unde tensiunile interne, presiunile internaționale și conflictul regional complică prognozele privind direcția politică a țării după dispariția liderului suprem.

Farah Pahlavi

Farah Pahlavi. Sursă foto: Captură video

Cum se va schimba Iranul după moartea lui Ali Khamenei

Specialiștii în politică internațională atrag atenția că istoria recentă a Iranului arată că schimbările de conducere nu produc neapărat transformări rapide în structura puterii. Sistemul politic iranian are mecanisme instituționale complexe, iar modificările majore depind de dinamica internă a societății.

În acest context, mobilizarea populației și capacitatea de organizare a societății civile pot deveni factori decisivi într-un eventual proces de democratizare.

Viitorul politic al Iranului pare astfel legat mai degrabă de coeziunea societății și de presiunea publică pentru reforme decât de simpla dispariție a liderului care a dominat scena politică în ultimele decenii.

Un simbol al trecutului și al speranțelor de schimbare

Farah Pahlavi continuă să fie percepută de mulți iranieni drept o figură simbolică a perioadei monarhice, dar și o voce care susține ideea unei tranziții pașnice către un sistem politic bazat pe lege și instituții democratice.

Pentru susținătorii unei schimbări politice în Iran, prezența ei publică reprezintă o legătură între trecutul monarhic al țării și posibilitatea unui viitor democratic, în care transformările să se producă prin consens și stabilitate.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:29 - Cutremurul care a ucis peste 1.500 de oameni: 4 martie 1977, 56 de secunde de coșmar în România
09:23 - Aeroportul Henri Coandă: 14 decolări și 15 aterizări către Egipt, Israel, Dubai și alte destinații, anulate
09:15 - Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Are 56 de ani și a studiat teologia
09:08 - SUA discută cu milițiile kurde din Iran pentru coordonarea unor atacuri. Țările din Orientul Mijlociu, poziții diferi...
09:08 - Cod galben de ceață pentru București și județele din sud-estul țării. Șoferii, sfătuiți să circule cu atenție
08:59 - Tocăniță de post pentru toate gusturile. Rețeta pregătită în mănăstiri

HAI România!

Mihai Fior anunță o mișcare de mari dimensiuni în PSD. Partidul e la răscruce și pune presiune pe Bolojan
Mihai Fior anunță o mișcare de mari dimensiuni în PSD. Partidul e la răscruce și pune presiune pe Bolojan
Al treilea război mondial şi frontul secret din Golful Persic
Al treilea război mondial şi frontul secret din Golful Persic
Dan Andronic, detalii despre povestea de spionaj și contraspionaj, care viza compromiterea lui Nicușor Dan și a Maiei Sandu. Cum comunicau agenții
Dan Andronic, detalii despre povestea de spionaj și contraspionaj, care viza compromiterea lui Nicușor Dan și a Maiei...

Proiecte speciale