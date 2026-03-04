Ultima regină a Iranului, după moartea lui Ali Khamenei: Nu înseamnă sfârșitul sistemului

Dispariția liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, reprezintă un moment de mare importanță pentru istoria țării, însă nu garantează în mod automat o schimbare a sistemului politic de la Teheran. Avertismentul vine din partea Farahei Pahlavi, văduva ultimului șah al Iranului, care a vorbit despre această situație într-un interviu acordat AFP.

Fosta regină, stabilită în prezent la Paris după ce familia regală a fost nevoită să părăsească Iranul în urma revoluției islamice din 1979, a subliniat că dispariția unui lider, chiar dacă acesta se află în centrul puterii, nu înseamnă neapărat transformări politice rapide sau radicale.

„Trecerea în neființă a unui om, oricât de central ar fi pentru arhitectura puterii, nu înseamnă automat sfârșitul sistemului”, a explicat aceasta.

Potrivit Farahei Pahlavi, evoluția politică a Iranului nu depinde doar de schimbarea liderilor, ci mai ales de capacitatea societății iraniene de a construi o tranziție stabilă. Ea consideră că unitatea populației și orientarea către un stat de drept vor juca un rol esențial în eventualele transformări politice. În acest context, văduva ultimului șah a vorbit și despre implicarea fiului ei, Reza Pahlavi, care s-ar pregăti pentru un eventual rol în procesul de transformare democratică a țării.

„Aceasta este o responsabilitate pe care fiul meu, Reza Pahlavi, și-a asumat-o și se află în procesul de pregătire pentru un viitor democratic al Iranului”.

Declarațiile sale apar într-un moment marcat de incertitudine în Iran, unde tensiunile interne, presiunile internaționale și conflictul regional complică prognozele privind direcția politică a țării după dispariția liderului suprem.

Specialiștii în politică internațională atrag atenția că istoria recentă a Iranului arată că schimbările de conducere nu produc neapărat transformări rapide în structura puterii. Sistemul politic iranian are mecanisme instituționale complexe, iar modificările majore depind de dinamica internă a societății.

În acest context, mobilizarea populației și capacitatea de organizare a societății civile pot deveni factori decisivi într-un eventual proces de democratizare.

Viitorul politic al Iranului pare astfel legat mai degrabă de coeziunea societății și de presiunea publică pentru reforme decât de simpla dispariție a liderului care a dominat scena politică în ultimele decenii.

Farah Pahlavi continuă să fie percepută de mulți iranieni drept o figură simbolică a perioadei monarhice, dar și o voce care susține ideea unei tranziții pașnice către un sistem politic bazat pe lege și instituții democratice.

Pentru susținătorii unei schimbări politice în Iran, prezența ei publică reprezintă o legătură între trecutul monarhic al țării și posibilitatea unui viitor democratic, în care transformările să se producă prin consens și stabilitate.