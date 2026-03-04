Istoria si Cultura unui popor ancestral: Iranul

În podcastul de azi, „Condamnați la cultură”, dăm la o parte cortina geopoliticii moderne și facem o călătorie fascinantă în istoria, cultura și spiritul unui popor ancestral. Descoperim o țară a contrastelor, a poeziei, a rezilienței și a unei moșteniri culturale care a influențat întreaga lume. Invitatul lui Liviu Mihaiu este Cornel Ivanciuc, jurnalist cu o experiență vastă, un cunoscător al spațiului iranian din România.

Este omul care a documentat la firul ierbii, a decriptat și a înțeles cel mai bine această națiune complexă, aducându-ne informații și perspective pe care nu le vei găsi în presa mainstream.