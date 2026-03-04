Nicușor Dan, vizită oficială la Varșovia. Președintele va discuta despre securitatea europeană

Președintele României, Nicușor Dan, va efectua joi o vizită oficială la Varșovia, la invitația președintelui Poloniei, Karol Nawrocki. În cadrul deplasării, șeful statului român va avea întâlniri cu mai mulți lideri politici polonezi, printre care și premierul Donald Tusk. Potrivit Administrației Prezidențiale, securitatea europeană va fi unul dintre principalele subiecte analizate, în contextul situației generate de războiul din Ucraina și de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Programul vizitei include mai multe întâlniri cu oficiali de rang înalt ai statului polonez. Pe lângă discuțiile cu președintele Karol Nawrocki și cu prim-ministrul Donald Tusk, președintele României va avea întrevederi și cu reprezentanți ai legislativului de la Varșovia.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, va efectua joi, 5 martie 2026, o vizită la Varşovia, la invitaţia Preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki. Cu acest prilej, Preşedintele României va mai avea întrevederi cu Prim-ministrul polon, Donald Tusk, precum şi cu Mareşalul Seimului Republicii Polone, Włodzimierz Czarzasty, şi Mareşalul Senatului, Małgorzata Kidawa-Błońska. Preşedintele Nicuşor Dan va participa şi la un eveniment economic organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Polono-Română (PRBCC)”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Un alt obiectiv important al vizitei îl reprezintă dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și Polonia. Autoritățile de la București subliniază că întâlnirile de la Varșovia vor viza consolidarea cooperării dintre cele două state atât la nivel bilateral, cât și în cadrul structurilor europene și al alianțelor din care fac parte.

În acest context, vor fi analizate proiectele majore derulate în cadrul parteneriatului strategic și prioritățile de pe agenda comună a celor două țări. Discuțiile vor aborda și posibilitățile de extindere a schimburilor economice și a investițiilor dintre România și Polonia.

Situația de securitate din Europa va ocupa un loc central pe agenda întâlnirilor dintre liderii români și polonezi, pe fondul tensiunilor provocate de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și de evoluțiile din Orientul Mijlociu.

”Tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu. Astfel, convorbirile se vor axa pe colaborarea României şi a Poloniei pentru menţinerea solidarităţii europene şi aliate, cu obiectivul principal de întărire a posturii de descurajare pe Flancul Estic al NATO.

Vor fi discutate modalităţile cele mai bune pentru a dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul securităţii şi al industriei apărării, precum şi la nivel multilateral, în cadrul oferit de Formatul Bucureşti 9, a cărei următoare reuniune va avea loc anul acesta la Bucureşti în luna mai”, subliniază Administraţia Prezidenţială.

În cadrul discuțiilor vor fi abordate și alte teme de actualitate, precum agenda Consiliului European, extinderea Uniunii Europene, relația transatlantică, sprijinul pentru Ucraina și evoluțiile din Republica Moldova.

Administrația Prezidențială precizează că vizita are loc într-un context simbolic pentru relațiile dintre cele două state. Deplasarea președintelui României coincide cu marcarea Zilei Solidarității româno-polone, celebrată pe 3 martie.

Potrivit Cotroceniului, această zi amintește de semnarea, în anul 1921, a „Convenţiei de alianţă defensivă între Regatul României şi Republica Polonă”, document considerat un simbol al relațiilor istorice și al prieteniei dintre poporul român și cel polonez.