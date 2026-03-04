Românii blocați în Orientul Mijlociu, la capătul puterilor: Nu vreau să-mi vând casa ca să ajung înapoi în Europa

Criza de securitate din Orientul Mijlociu a afectat mii de români rămași în afara țării, fără soluții clare de întoarcere. În timp ce autoritățile vorbesc despre o situație „volatilă și dificilă”, cei blocați în Asia sau în statele din Golf au descris pe Facebook o realitate marcată de tarife explodate, zboruri anulate și incertitudine totală.

Printre ei se află și fosta jurnalistă Ilinca Teodoriu, care a relatat public experiența trăită în ultimele zile. Aflată în Asia în momentul escaladării conflictului, ea spune că nu solicită repatriere gratuită, ci o soluție rezonabilă care să permită românilor să ajungă măcar într-un punct sigur din Europa.

„Eu nu vreau să mă aducă gratuit statul român înapoi acasă. Eu aș vrea, dacă este posibil, să ne ajute cu o soluție civilizată din punct de vedere financiar pentru o călătorie până în Europa”, a transmis aceasta.

Potrivit mărturiei sale, în doar câteva zile prețurile biletelor au ajuns la niveluri greu de imaginat. „Să vă zic că am găsit prețuri de 13.000 euro pentru un drum până la Milano? Sau că în fiecare zi mai cresc tarifele cu 400%?”, spune Teodoriu, subliniind că, în multe cazuri, locurile disponibile apar abia peste câteva săptămâni.

Ea a declarat că nu caută tratament preferențial și este dispusă să își plătească biletul de întoarcere, dar nu la costuri care ar echivala cu ruinarea financiară: „Repet. Nu vreau să nu îmi plătesc biletul spre casă. Aș vrea doar să nu îmi vând casa ca să ajung înapoi în Europa.”

Fosta jurnalistă a propus organizarea unui charter dedicat românilor din Asia, la un preț negociat și anunțat din timp, eventual printr-un parteneriat cu o companie aeriană europeană sau prin intermediul unei alianțe din care face parte și compania națională. În opinia sa, astfel de soluții ar putea tempera specula și ar oferi o alternativă viabilă pentru cei care nu își permit bilete de mii sau zeci de mii de euro.

Datele oficiale arată amploarea problemei. Aproximativ 16.000 de cetățeni români se află în statele din regiune, majoritatea fiind rezidenți în Emiratele Arabe Unite. Dintre aceștia, circa 3.000 au solicitat în mod direct sprijin pentru repatriere.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a explicat că situația este extrem de instabilă. „Circa 3.000 de cetățeni au cerut în mod concret asistență pentru repatriere, dar numărul cetățenilor români aflați pe aceste spații este semnificativ mai mare”, a declarat acesta.

Oficialul MAE a avetixat că nici măcar zborurile programate nu oferă garanții. „Suntem într-o situație volatilă și dificilă”, a spus Țărnea, subliniind că spațiul aerian al majorității statelor din regiune este închis, iar cursele care apar în sistem pot fi anulate în ultimul moment.

În ultimele zile au existat plecări sporadice din Emiratele Arabe Unite sau Iordania către diverse destinații europene, însă multe dintre ele au fost anulate. Un exemplu este un zbor Flydubai programat spre România, care nu a mai decolat din motive de securitate.

„Nu există o certitudine că aceste zboruri pot să fie realizate”, a precizat purtătorul de cuvânt al MAE. Potrivit acestuia, în regiune funcționează doar coridoare temporare de securitate, deschise punctual și închise rapid, în funcție de evoluția situației militare.

Pentru cei aflați la fața locului, acest context înseamnă ore întregi petrecute căutând rute alternative, verificând conexiuni prin alte continente și asistând la modificarea tarifelor chiar în timpul procesului de plată. Ilinca Teodoriu spune că a experimentat inclusiv situații în care rezervările au eșuat din cauza schimbării prețului în momentul achitării.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor din zonele afectate să rămână în contact cu misiunile diplomatice și să respecte instrucțiunile autorităților locale. Oficialii subliniază că siguranța trebuie să primeze, chiar dacă presiunea de a reveni rapid în țară este mare.

Între timp, pentru mulți dintre cei blocați, fiecare zi înseamnă costuri suplimentare de cazare, transport intern și incertitudine. În lipsa unor zboruri stabile, revenirea în România sau chiar într-un alt stat european rămâne, deocamdată, o ecuație complicată, dependentă de evoluția unui conflict care continuă să tensioneze întreaga regiune.