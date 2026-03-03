Eclipsa totală de Lună din 3 martie. Spectacol pe cer

O eclipsă totală de Lună a avut loc în dimineața zilei de 3 martie, oferind un spectacol rar pentru observatorii din America de Nord, Australia și Noua Zeelandă. Fenomenul a fost cunoscut sub denumirea populară de „lună însângerată”, deoarece Luna și-a schimbat culoarea într-un roșu intens și arămiu pe durata întregii eclipse, potrivit The Guardian.

Astrofizicianul Dr. Rebecca Allen de la Universitatea Swinburne a explicat că transformarea Lunii în nuanțe roșii și portocalii a fost rezultatul umbrei Pământului care a blocat cea mai mare parte a luminii solare directe. „Lumina care a ajuns la Lună a fost filtrată prin atmosfera planetei, ca și cum toate răsăriturile și apusurile de soare ale lumii ar fi fost proiectate pe suprafața ei”, a precizat Dr. Allen.

Eclipsa totală a fost vizibilă în seara precedentă în Asia de Est și Australia, pe parcursul nopții în regiunea Pacificului și în primele ore ale dimineții în America de Nord și Centrală, precum și în vestul îndepărtat al Americii de Sud.

În anumite zone, cum ar fi Asia Centrală și o mare parte a Americii de Sud, fenomenul a fost parțial. În Africa și Europa, eclipsa nu a fost vizibilă, lipsind din aceste regiuni spectacolul ceresc.

Oamenii de știință au atras atenția că aceasta a fost ultima eclipsă totală de Lună vizibilă timp de aproape trei ani, ceea ce a făcut ca evenimentul să fie deosebit de rar și de atractiv pentru pasionații de astronomie și fotografi. Mulți au folosit telescopul și binoclurile pentru a observa detaliile suprafeței lunare în timpul schimbării culorii, captând imagini spectaculoase ale fenomenului.

Luna plină, care s-a afundat complet în umbra Pământului, a oferit priveliști memorabile datorită nuanțelor de roșu-cupru. Fenomenul s-a desfășurat lent, permițând observatorilor să urmărească trecerea Lunii prin umbra planetei timp de mai multe ore, iar experții au recomandat cele mai bune momente pentru vizionare pentru fiecare regiune, în funcție de fusul orar și poziția geografică.