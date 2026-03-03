Eclipsa de Lună aduce schimbări profesionale pentru patru zodii. Schimbări de direcție și oportunități noi

Eclipsa totală de Lună în Fecioară, produsă la 3 martie 2026, este asociată, potrivit astrologilor, cu schimbări importante în plan profesional pentru patru semne zodiacale: Fecioară, Săgetător, Gemeni și Pești, potrivit Yourtango.

Evenimentul are loc într-un context astrologic marcat de Mercur retrograd și de tranziția lui Saturn din Pești în Berbec, elemente considerate relevante pentru dinamica carierei și a deciziilor personale.

Specialiștii în astrologie susțin că această perioadă aduce „mai multă claritate, disciplină și noi începuturi” pentru cei care au avut impresia că nu și-au atins potențialul. De asemenea, se arată că „Luna Plină poate închide un ciclu care a început când Saturn era încă în Pești”, însă „acum, cu Saturn în Berbec, este mai ușor pentru aceste semne să preia controlul și să se simtă mai optimiste”.

Pentru nativii din Fecioară, eclipsa are loc chiar în semnul lor zodiacal, ceea ce amplifică impactul asupra identității și direcției profesionale.

Potrivit interpretărilor, „succesul mult meritat sosește după eclipsa din semnul tău”, mai ales pentru cei care au fost excesiv de critici cu propria persoană.

Contextul actual este descris drept unul favorabil reflecției și corectării greșelilor: „mergând mai încet și fiind mai metodic, descoperi unde ai făcut greșeli și ce domenii au nevoie de ajustări”.

În plus, odată cu diminuarea presiunii asociate lui Saturn, Fecioarele pot intra „într-o nouă poziție în care este necesar mai mult leadership”.

Este evidențiată și nevoia de colaborare: „dacă înainte erai confortabil lucrând pe cont propriu, acesta este un moment să înveți să faci parte dintr-o echipă”.

Pentru Săgetători, eclipsa activează zona carierei. Interpretările indică faptul că „promovările și avansarea profesională sunt în centrul atenției”.

Totuși, Mercur retrograd poate aduce dificultăți de comunicare: „oamenii pot comunica greșit și pot încerca să te pună într-o situație delicată”.

Recomandarea generală este claritatea în exprimare și evitarea conflictelor. Se subliniază că „succesul vine atunci când te exprimi cât mai clar posibil”.

De asemenea, perioada poate aduce reluarea unor proiecte sau colaborări anterioare, întrucât „răbdarea este esențială cu Mercur încă retrograd”.

Pentru Gemeni, Mercur retrograd — planeta guvernatoare a semnului — poate genera indecizie. „Dacă îți pui la îndoială obiectivele și motivațiile, asigură-te că rămâi concentrat”, arată interpretarea astrologică.

Se menționează că progresul poate părea lent, însă „succesul este pe cale să sosească, chiar dacă nu pare așa”. Totodată, nativii sunt încurajați să accepte sprijinul din jur și să evite tendințele impulsive generate de influența lui Marte.

În cazul Peștilor, eclipsa are impact direct asupra relațiilor, dar și asupra imaginii profesionale. Interpretările arată că „succesul mult meritat în viața amoroasă vine odată ce renunți la ochelarii roz și nu mai eviți tendințele problematice”.

Pe plan profesional, tranzitele lui Marte și Mercur în acest semn pot aduce vizibilitate: „oamenii îți văd talentele”, iar discursul devine mai ferm.

Totuși, pentru cei care trebuie să semneze contracte, este recomandat să „revizuiască totul cu atenție sau să consulte un expert”.

În ansamblu, eclipsa din 3 martie 2026 este descrisă ca un moment de reevaluare și repoziționare, cu accent pe disciplină, comunicare și asumarea unor noi responsabilități în plan profesional.