Trei zodii care află un secret, dar îl răspândesc repede. Trebuie să le eviți

Pe măsură ce luna februarie se apropie de final, mișcările planetelor pot amplifica tendințele naturale ale unor semne zodiacale în privința comunicării și a discreției.

Analiza horoscopică și textele astrologice pun adesea în lumină zodii mai puțin predispuse la păstrarea secretelor — fie din pricina impulsivității, fie din dorința de a elibera tensiunea emoțională.

În rândurile de mai jos prezentăm trei zodii semnalate frecvent în surse internaționale și contextualizăm de ce acestea ar putea avea dificultăți de confidențialitate spre sfârșitul lunii februarie.

Gemeni sunt adesea descriși ca semnul cel mai comunicativ și schimbător al zodiacului; natura lor curioasă și sociabilă îi poate împinge să împărtășească informații fără să calculeze consecințele.

Potrivit unui portal astrologic, „nu este întotdeauna intuitiv să ai încredere că Gemeni vor fi loiali sau că vor păstra secrete”.

Context astrologic: în februarie, influențele lui Mercur (planeta comunicării) în semne sensibile pot accentua impulsul Gemenilor de a vorbi, mai ales în perioade de tranzit spre Pești sau în apropierea unor retrogradări, când emoțiile și confuzia comunicativă sunt mai prezente. Aceasta crește probabilitatea dezvăluirilor neintenționate.

Săgetătorii sunt deseori portretizați ca persoane orientate spre libertate și care evadă din poverile emoționale. Un articol dintr-o publicație internațională notează că acest semn „nu tinde să păstreze bagajul emoțional” — formulare care explică predispoziția lor de a povesti ceea ce știu, uneori pentru a se elibera de greutate.

La sfârșitul lui februarie, tranzitele care pun accent pe schimbări bruște și pe nevoia de sinceritate pot determina

Săgetătorii să împărtășească detalii pe care alții le-ar considera confidențiale. Motivația lor nu este răuvoința, ci dorința de a face loc pentru nou, spun comentatorii.

Leii sunt cunoscuți pentru expresivitate și pentru dorința de recunoaștere; aceste trăsături îi pot determina să împărtășească informații în contexte sociale, pentru a-și păstra poziția sau pentru a obține atenție.

Unele liste astrologice moderne includ Leul printre semnele care, din când în când, nu pot păstra tăcerea atunci când considera că vor fi în centrul atenției.

Impactul tranzitelor: un plen de Lună sau aspecte puternice ce implică Soarele ori planeta comunicării pot intensifica nevoia Leului de a „ieși în față” — ceea ce poate duce la scurgeri de informații, în special în contexte de grup.