Taurul investește, Vărsătorul visează, Capricornul numără. Cine râde la final de săptămână

În perioada 23 februarie – 1 martie 2026, anumite configurații astrologice sunt asociate cu oportunități în plan financiar pentru trei semne zodiacale. Contextul astral al săptămânii include intrarea lui Mercur în mișcare retrogradă în Pești și desfășurarea intervalului cunoscut în astrologie drept „portalul eclipselor”, dintre Eclipsa Solară din 17 februarie și Eclipsa Lunară programată pentru 3 martie, potrivit Yourtango.

Potrivit interpretărilor astrologice, această combinație ar putea favoriza reevaluarea deciziilor legate de bani, reluarea unor idei mai vechi și apariția unor perspective noi. „Indiferent dacă aveți deja planuri de creștere financiară sau ezitați să vă asumați riscuri, este important să aveți o minte deschisă în zilele următoare”, se arată în analiza publicată de YourTango, subliniind necesitatea unei atitudini flexibile.

Mercur își începe retrogradarea în Pești joi, 26 februarie. Deși astfel de tranzite sunt frecvent asociate cu întârzieri sau neclarități, interpretarea citată sugerează un efect diferit: „Acest tranzit creează spațiu pentru reflecție și reevaluare. Apar noi oportunități financiare, iar cele din trecut reapar.”

Totodată, intervalul dintre cele două eclipse este descris ca o perioadă a schimbărilor bruște. „Eclipsele semnalează descoperiri bruște și schimbări neașteptate. Fii atent la ceea ce apare”, notează sursă.

Pentru nativii Taur, momentul central al săptămânii este Luna în Primul Pătrar în Gemeni, din 24 februarie. Contextul este descris drept unul care „totul pentru a acționa în conformitate cu intențiile tale, în special cele legate de viața ta financiară”.

Analiza indică posibilitatea unor alegeri între beneficii imediate și strategii pe termen lung. „Nu te convinge singur să nu iei o decizie”, se precizează, fiind menționate și oportunități legate de proiecte financiare, joburi sau reorganizarea modului de gestionare a banilor.

Pentru Vărsători, accentul cade pe conjuncția dintre Nodul Nord și Soarele în Pești, din 1 martie. „Peștii guvernează chestiuni legate de finanțe și abundență”, explică articolul, asociind tranzitul cu apariția unor ocazii sau beneficii neașteptate.

În același timp, este menționată importanța echilibrului: „Succesul financiar este valoros, dar nu ar trebui să vină în detrimentul timpului personal sau al bunăstării tale”.

Capricornii sunt descriși ca fiind influențați de tranzitul lui Marte în Vărsător și de alinierea Marte–Uranus din 27 februarie. Conform interpretării, această configurație „reprezintă o trecere de la un obiectiv pur financiar la unul care include și un element creativ”.

Textul sugerează posibile evoluții legate de independență financiară, bunuri sau schimbări de direcție profesională.