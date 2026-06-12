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Vineri nu este ziua lor norocoasă. Trei zodii au impresia că Mercur le-a luat personal în vizor

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Vineri nu este ziua lor norocoasă. Trei zodii au impresia că Mercur le-a luat personal în vizorZodii-ghinioniste / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Vineri, 12 iunie 2026, nu vine cu vești la fel de bune pentru toate semnele zodiacale. Analizând previziunile, trei zodii ies în evidență prin avertismentele legate de comunicare, relații și decizii importante. Astrologii recomandă prudență și evitarea reacțiilor impulsive.

Gemeni, cei mai vulnerabili la neînțelegeri

Nativii Gemeni sunt printre cei mai vulnerabili la neînțelegeri. Potrivit revistei Vice, începutul lunii iunie este marcat de o discrepanță între ceea ce transmit și ceea ce înțeleg cei din jur.

Mesajele pot fi interpretate greșit, iar discuțiile aparent banale riscă să degenereze în conflicte.

Pentru ziua de vineri, astrologii recomandă verificarea atentă a informațiilor și evitarea promisiunilor făcute în grabă. O conversație importantă la locul de muncă sau în familie poate avea consecințe neașteptate.

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Rac, atent la mincinoși

Racii trebuie să fie atenți la persoanele care nu sunt complet sincere cu ei. Conform horoscopului publicat de Elle, perioada este una în care iluziile și situațiile neclare pot crea probleme, mai ales în plan sentimental.

zodia rac

zodia rac / sursa foto: dreamstime.com

Există riscul ca cineva să ascundă detalii importante sau să transmită informații incomplete.

Vineri, nativii acestei zodii sunt sfătuiți să nu ia decizii definitive bazându-se doar pe aparențe. Verificarea faptelor și răbdarea pot preveni dezamăgiri ulterioare.

Scorpion, probleme domestice

Pentru Scorpioni, atenția trebuie îndreptată spre casă și familie. Horoscopul săptămânal publicat de Times of India arată că problemele domestice, cheltuielile neprevăzute sau anumite responsabilități familiale pot deveni mai apăsătoare în această perioadă.

În plus, astrologii de la Astrology King avertizează că oportunitățile favorabile apar doar dacă nativii acționează cu discernământ și nu se lasă purtați de entuziasm. O decizie financiară luată în grabă poate aduce regrete mai târziu.

Ce spun astrologii despre 12 iunie

Horoscopul internațional pentru 12 iunie 2026 indică o zi în care echilibrul emoțional și deciziile bine cântărite vor face diferența.

Specialiștii recomandă evitarea conflictelor inutile, verificarea informațiilor înainte de a acționa și mai multă răbdare în relațiile cu cei apropiați.

Pentru Gemeni, Rac și Scorpion, ziua de vineri poate aduce provocări importante, însă acestea pot fi depășite cu calm, atenție și o doză suplimentară de prudență.

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