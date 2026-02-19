Fostul președinte sud-coreean, condamnat la închisoare pe viață pentru insurecție și impunerea legii marțiale

Un tribunal din Seul l-a condamnat, pe 19 februarie 2026, pe fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol la închisoare pe viață după ce l-a găsit vinovat de insurecție și abuz de autoritate în legătură cu decizia sa de a impune legea marțială în decembrie 2024.

Această condamnare marchează un moment rar în istoria Coreei de Sud — un fost șef de stat primit cu cea mai severă pedeapsă posibilă în baza legislației penale, într-o perioadă în care tensiunile politice și instituționale au destabilizat scena politică pentru luni întregi.

Procesul a atras atenția globală, dat fiind rolul lui Yoon în politica sud-coreeană și amploarea acuzațiilor, relevând totodată limitele puterilor prezidențiale și importanța statului de drept în republica asiatică.

Pe 3 decembrie 2024, atunci președintele Corea de Sud, Yoon Suk Yeol, a emis un decret de le­ge marțială în încercarea de a depăși blocajul politic creat de un parlament controlat de opoziție.

Decizia sa a vizat mobilizarea forțelor militare și de poliție pentru a înconjura Adunarea Națională și pentru a exercita presiuni asupra factorilor decizionali.

Autoritățile legislative au respins această măsură în doar câteva ore, trecând printr-un vot de urgență și restabilind activitatea parlamentară; legea marțială a fost abrogată la scurt timp după ce fusese impusă.

Considerată o intervenție extraordinară — și extremistă de critici — această mișcare a declanșat proteste pe scară largă în rândul societății sud-coreene și a determinat demararea unei proceduri de impeachment împotriva lui Yoon.

Pe 14 decembrie 2024, parlamentul sud-coreean a adoptat o moțiune de suspendare împotriva lui Yoon, invocând încălcări ale constituției și abuz de putere în cadrul crizei legii marțiale.

Ulterior, Curtea Constituțională a confirmat suspendarea în aprilie 2025, ceea ce l-a determinat pe Yoon să își înceteze oficial mandatul de președinte.

Această decizie a stabilit precedenți institutionali și a marcat sfârșitul președinției lui Yoon, cel mai scurt mandat înregistrat în istoria democratică a Coreei de Sud după 1987.

După destituire, Yoon a fost pus sub acuzare într-un proces penal începând cu 14 aprilie 2025, fiind acuzat de insurecție, abuz de putere și alte infracțiuni legate de tentativa de impunere a legii marțiale.

În baza legii sud-coreene, faptele de insurecție pot atrage pedeapsa cu moartea, închisoare pe viață cu sau fără muncă silnică, sau alte pedepse severe.

În ianuarie 2026, procuratura a cerut la instanță pedeapsa cu moartea pentru Yoon, argumentând gravitatea faptelor și impactul asupra democrației sud-coreene.

La 19 februarie 2026, Tribunalul Districtual Central din Seul a ajuns la concluzia că Yoon a fost vinovat de conducerea uneia dintre cele mai grave insurecții de la nivelul puterii executive, iar instanța a dispus închisoarea pe viață.

Potrivit relatărilor internaționale, instanța a decis pedeapsa supremă disponibilă în absența aplicării pedepsei capitale, luând în calcul, printre altele, lipsa unor victime fatale și precedentul practicii de neexecutare a pedepsei cu moartea în Coreea de Sud din 1997.

Liderul Partidului Democrat din Coreea de Sud, Jung Chung-rae, a criticat decizia instanței de a nu aplica pedeapsa capitală, susținând că aceasta ”subminează justiția” și diminish gravitatea acțiunilor fostului președinte, potrivit unor declarații transmise de agențiile de presă.

Jung a afirmat că Yoon ar fi ”planificat o insurecție care a zdruncinat însăși fundația națiunii noastre”, iar condamnarea la închisoare pe viață reprezintă, în opinia sa, un regres în fața opiniei publice care a cerut sancțiuni mult mai severe.

Cu ocazia anunțării verdictului, zeci de susținători ai lui Yoon s-au adunat în fața clădirii tribunalului din Seul. Unii au exprimat dezamăgire cu privire la rezultat și au declarat că intenționează să continue să își susțină liderul chiar și după sentință.

Potrivit relatării inițiale primite, „nu se așteaptă ca Yoon să câștige apelurile, dar insistă că vor continua să vină pentru fostul președinte” — credința exprimată de unii dintre acești susținători, chiar după răspândirea mulțimii inițiale.

Însuși fostul prim-ministru Han Duck-soo a fost deja condamnat în legătură cu același dosar conex crizei politice din 2024. Tribunalul l-a găsit vinovat de abatere de la proceduri, abetare la insurecție și alte infracțiuni, și i-a aplicat 23 de ani de închisoare, cu o pedeapsă mai severă decât cea cerută inițial de procurori.

Instanța a notat că Han a facilitat întâlnirile formale ale miniștrilor pentru a da aparența legalității decretului legii marțiale și a manipulat documentele oficiale pentru a legitima acțiunea, ceea ce a contribuit la acuzațiile împotriva fostului președinte.

Fostul ministru al Internelor, Lee Sang-min, a primit o condamnare de șapte ani de închisoare pentru participarea sa în tentativa de impunere a legii marțiale și pentru rolul în transmiterea ordinelor controversate.

Aceste condamnări subliniază rolul mai multor oficiali de rang înalt în criza din 2024 și faptul că sistemul judiciar din Corea de Sud a urmărit legal responsabilitățile individuale ale colaboratorilor cheie.

Partea controversată a acestei situații este că, deși Coreea de Sud a avut anterior cazuri de lideri cu condamnări grele, precum fostul președinte Park Geun-hye sau dictatori militari istorici, pedeapsa capitală nu a mai fost aplicată efectiv de decenii, iar închiderea pe viață pentru un fost președinte este un precedent semnificativ pentru epoca democratică recentă a țării.

Conform relatărilor, Yoon și echipa sa juridică intenționează să formuleze apeluri împotriva sentinței, argumentând că verdictul a urmat un „script prestabilit” și că nu reflectă probele din dosar.

Procesul de apel ar putea dura luni sau chiar ani și ar putea implica dezbateri intense privind interpretarea legii de insurecție și a obligațiilor prezidențiale.

Această serie de hotărâri judecătorești — inclusiv condamnarea lui Yoon la închisoare pe viață — poate deveni un reper pentru modul în care Coreea de Sud tratează viitoarele încălcări ale constituției sau tentativele de subminare a instituțiilor democratice.

Organizații internaționale și observatori externi — cum ar fi Amnesty International — au salutat decizia instanței ca un pas către responsabilizare și consolidare a statului de drept.

Verdictul împotriva lui Yoon Suk Yeol, care a dus la închisoarea pe viață pentru abuz de putere și conducerea unei insurecții prin impunerea legii marțiale în decembrie 2024, reprezintă unul dintre cele mai semnificative evenimente juridico-politice din istoria recentă a Coreei de Sud.

Sentința survine pe fondul unei crize politice profunde, a unor proceduri legislative și judiciare de amploare și implică condamnări grele și pentru colaboratorii lui Yoon. Rămâne de văzut cum vor evolua apelurile și reacțiile politice în perioada următoare.