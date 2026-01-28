Cadouri de lux și acuzații grave. Zi decisivă pentru fosta primă doamnă a Coreei de Sud

Un proces fără precedent se află în atenția publică din Coreea de Sud, unde instanța urmează să pronunțe verdictul într-unul dintre dosarele deschise pe numele fostei prime doamne Kim Keon Hee.

Soția fostului președinte Yoon Suk Yeol se află în detenție din luna august, fiind acuzată de luare de mită, manipularea pieței de capital și ingerință politică, acuzații pe care le respinge. Verdictul este așteptat miercuri și va fi transmis în direct din sala de judecată.

Pronunțarea verdictului are loc la mai puțin de două săptămâni după ce Yoon Suk Yeol a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru abuz de putere și obstrucționarea justiției, în legătură cu tentativa eșuată de instituire a legii marțiale în anul 2024.

Cele două dosare au atras atenția opiniei publice prin caracterul lor excepțional în istoria politică a țării.

În primul dosar analizat de instanță, procurorii susțin că Kim Keon Hee, în vârstă de 52 de ani, ar fi obținut peste 800 de milioane de woni sud-coreeni prin participarea la un mecanism de manipulare a acțiunilor companiei Deutsch Motors, dealer BMW din Coreea de Sud. Faptele ar fi avut loc în perioada octombrie 2010 – decembrie 2012.

Potrivit anchetatorilor, tranzacțiile ar fi fost realizate în mod coordonat pentru a influența artificial prețul titlurilor companiei. Kim Keon Hee a negat orice implicare directă în aceste operațiuni, susținând că nu a avut control asupra tranzacțiilor investigate.

Un alt set de acuzații vizează primirea unor bunuri de lux și alte beneficii de la Biserica Unificării, organizație religioasă controversată în Coreea de Sud. Procurorii afirmă că Kim Keon Hee ar fi acceptat genți de lux, un colier cu diamante și alte cadouri, cu o valoare totală estimată la aproximativ 80 de milioane de woni.

Anchetatorii mai susțin că fosta primă doamnă ar fi primit 58 de sondaje de opinie gratuite, evaluate la aproximativ 270 de milioane de woni, de la brokerul politic Myung Tae-kyun, înaintea alegerilor prezidențiale din 2022. Aceste beneficii ar fi fost oferite în schimbul unor favoruri politice sau de afaceri.

Kim Keon Hee a recunoscut că a primit genți Chanel, însă a declarat că acestea au fost returnate ulterior și nu au fost utilizate

Procesul de miercuri reprezintă o premieră în Coreea de Sud, fiind pentru prima dată când soțul sau soția unui președinte este judecat(ă) penal în timp ce se află în detenție. Dosarul reprezintă doar primul dintre cele trei cazuri penale deschise pe numele lui Kim Keon Hee.

Procurorii au solicitat o pedeapsă de 15 ani de închisoare și o amendă de două miliarde de woni, invocând încălcarea legislației anticorupție și a principiului separării dintre stat și religie.

Înainte de a deveni primă doamnă, Kim Keon Hee, născută Kim Myeong-sin, a activat în domeniul afacerilor și al artei. Ea a absolvit Universitatea Sookmyung Women’s University în 1999, cu o diplomă în educație artistică.

Universitatea a anulat diploma în 2025, după ce comisia de etică academică a constatat probleme legate de teza sa, în urma unor acuzații repetate de plagiat. Kim Keon Hee nu a comentat public aceste concluzii.

În 2009, ea a fondat compania de expoziții de artă Covana Contents. În 2019, presa sud-coreeană a relatat despre suspiciuni privind evaziunea fiscală și comisioane ilegale. Kim Keon Hee a fost achitată în 2023, însă cazul este reanalizat de un procuror special.

La 16 ianuarie, Yoon Suk Yeol a fost găsit vinovat de abuz de putere, falsificare de documente și obstrucționarea justiției, fiind condamnat la cinci ani de închisoare pentru tentativa de a institui legea marțială în 2024.

Judecătorul a declarat că acțiunile fostului președinte „au aruncat țara într-o criză politică”, referindu-se la protestele și tensiunile generate de decretul prezidențial, anulat rapid de Adunarea Națională.

Prin aceste evoluții judiciare, Coreea de Sud se confruntă cu o situație fără precedent: atât un fost președinte, cât și o fostă primă doamnă se află în detenție, în urma unor proceduri judiciare distincte.