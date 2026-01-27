SUA ar putea majora tarifele pentru Coreea de Sud. Seulul, acuzat că nu respectă acordul cu SUA

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat că administrația americană ia în calcul majorarea tarifelor vamale reciproce pentru o serie de produse sud-coreene, inclusiv automobile, cherestea și produse farmaceutice, potrivit Maeil Business Newspaper.

Anunțul a generat îngrijorări în industria auto din Coreea de Sud, în contextul în care sectorul se confruntă deja cu incertitudini legate de evoluția pieței americane.

Declarațiile liderului de la Washington au fost făcute în cadrul unei intervenții publice, în care acesta a susținut că partea sud-coreeană nu respectă pe deplin angajamentele asumate în cadrul acordurilor bilaterale.

Afirmațiile președintelui american au readus în atenție experiența din aprilie anul trecut, când Statele Unite au aplicat pentru prima dată tarife de 25% asupra automobilelor fabricate în Coreea de Sud.

În perioada respectivă, exporturile de vehicule către piața americană au înregistrat scăderi constante de la an la an, pe întreaga durată a aplicării tarifelor.

Potrivit datelor din industrie, exporturile auto ale Coreei de Sud către Statele Unite au scăzut anul trecut cu 13,2%, ajungând la 30,15 miliarde de dolari.

Segmentul vehiculelor electrice a fost afectat suplimentar, după eliminarea subvențiilor pentru achiziții, în unele luni exporturile reducându-se aproape complet.

Deși, în urma negocierilor detaliate privind tarifele dintre Coreea de Sud și Statele Unite, nivelul taxelor vamale a fost redus la 15% începând din luna noiembrie, impactul financiar a rămas semnificativ pentru producătorii auto.

Grupul Hyundai Motor a raportat costuri de aproximativ 4,6 trilioane de woni în al doilea și al treilea trimestru, din care 2,6 trilioane de woni au revenit companiei Hyundai Motor Company și 2 trilioane de woni companiei Kia Corporation.

Estimările indică faptul că, incluzând și trimestrul al patrulea, costurile totale generate de tarife ar putea depăși 5 trilioane de woni.

În eventualitatea unei noi majorări la 25%, companiile auto ar putea fi nevoite să își revizuiască strategiile de preț, planurile de producție și investițiile, pe fondul unei posibile scăderi a cererii pe piața auto din Statele Unite în cursul acestui an.

Un raport publicat anul trecut de NICE Investors Service arată că, în scenariul menținerii unui tarif de 25% pentru exporturile auto sud-coreene către Statele Unite, povara anuală a taxelor pentru Hyundai Motor Group ar putea depăși 8 trilioane de woni, iar marja operațională s-ar reduce la aproximativ 6,3%.

De asemenea, au reapărut îngrijorări legate de posibile evoluții în cazul GM Korea Company, companie care se confruntă în prezent cu tensiuni interne generate de închiderea centrelor de service proprii.

Na Seung-sik, fost director al Institutului Coreean de Tehnologie Auto, a atras atenția asupra riscurilor asociate unei eventuale majorări unilaterale a tarifelor.

„Dacă doar Coreea se confruntă cu o creștere a tarifelor la 25%, industria auto va fi forțată să concureze într-un mediu extrem de dificil”, a declarat acesta.

El a adăugat: „După eforturi îndelungate, guvernul nostru a reușit să finalizeze negocierile tarifare cu Statele Unite, iar proiectul de lege a fost deja depus în Adunarea Națională, însă președintele Trump pare să exercite presiuni pentru accelerarea procesului. Sper ca guvernul și parlamentul să ofere explicații clare și să asigure adoptarea rapidă a legii”.