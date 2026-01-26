Donald Trump vede diferit de la Casa Albă evenimentele sângeroase din Minneapolis

Casa Albă a transmis luni că președintele Donald Trump nu dorește să vadă oameni răniți sau uciși pe străzile din Statele Unite, calificând drept „o tragedie” uciderea unui infirmier în orașul Minneapolis de către ofițeri federali. În același timp, administrația de la Washington a susținut că incidentul este rezultatul unei „rezistențe deliberate și ostile” din partea liderilor democrați din statul Minnesota, potrivit relatărilor Reuters și AFP.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care moartea lui Alex Pretti, un infirmier în vârstă de 37 de ani, a stârnit reacții puternice în rândul opiniei publice americane. Incidentul a avut loc sâmbătă și reprezintă al doilea atac armat mortal asupra unui cetățean american în statul Minnesota în cursul acestei luni.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a susținut un briefing de presă după apariția informațiilor despre incident. Aceasta a afirmat că președintele Trump dorește restabilirea ordinii și încetarea haosului pe care administrația îl leagă de opoziția față de politicile federale privind imigrația.

„Președintele nu vrea să vadă cum sunt răniți sau uciși oameni pe străzi, dar cere sfârșitul rezistenței și haosului din jurul politicii sale de expulzare a imigranților”, a declarat Karoline Leavitt jurnaliștilor.

Ea a mers mai departe, susținând că evenimentele din Minneapolis sunt consecința directă a opoziției politice manifestate de liderii democrați locali.

„Această tragedie a avut loc ca urmare a unei rezistențe deliberate și ostile din partea liderilor democrați din Minnesota timp de săptămâni”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Înregistrările video de la fața locului, verificate de Reuters, pun sub semnul întrebării relatarea inițială a administrației Trump. Potrivit acesteia, agenții federali ar fi tras în legitimă apărare, susținând că Alex Pretti s-ar fi apropiat de ei cu o armă de foc.

Imaginile arată însă că infirmierul ținea în mână un telefon mobil, nu un pistol, în momentul în care agenții l-au imobilizat și l-au trântit la pământ. De asemenea, se observă cum ofițerii scot o armă aflată la cureaua victimei abia după ce aceasta fusese deja imobilizată, cu puțin timp înainte de a fi împușcat mortal. Potrivit informațiilor confirmate, Pretti deținea legal permis de port-armă.

În pofida controverselor generate de incident, Karoline Leavitt a reafirmat poziția fermă a administrației Trump în privința imigrației.

Ea a declarat că președintele „nu va renunța niciodată” la promisiunea de a expulza imigranții ilegali considerați criminali sau violenți și că salută orice formă de cooperare din partea autorităților locale și statale în acest demers.

Liderii democrați din Minnesota s-au opus deschis suplimentării numărului de agenți federali de imigrare trimiși în stat de administrația Trump. Aceștia au caracterizat măsura drept o „invazie ilegală” care ar pune în pericol siguranța publică.

Pe fondul acestor tensiuni, în Minnesota au avut loc proteste de amploare, desfășurate în condiții dificile, la temperaturi sub zero grade. Manifestanții au criticat atât politicile de imigrație ale administrației federale, cât și intervenția agenților în comunitățile locale.

În intervenția sa, Karoline Leavitt le-a cerut liderilor politici din Minnesota să coopereze cu autoritățile federale și să predea imigranții ilegali aflați în închisori, precum și persoanele fără acte care au mandate de arestare active sau antecedente penale cunoscute, pentru a fi expulzate imediat.

Totodată, purtătoarea de cuvânt a declarat că președintele Trump dorește ca Congresul Statelor Unite să adopte de urgență o legislație care să pună capăt politicilor de tip „oraș-sanctuar”, prin care unele administrații locale refuză să coopereze cu autoritățile federale în materie de imigrație.

Moartea lui Alex Pretti și reacțiile care au urmat scot în evidență nivelul ridicat de polarizare politică din Statele Unite, în special în jurul politicilor de imigrație și al rolului agențiilor federale. Incidentul din Minneapolis riscă să devină un nou punct de confruntare între administrația de la Washington și liderii democrați din statele controlate de opoziție, într-un climat deja marcat de proteste și neîncredere.