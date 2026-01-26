O rețea de activiști de extremă stânga sau comuniști, în spatele protestelor violente soldate cu împușcarea lui Alex Pretti

Altercația care a dus la moartea lui Alex Pretti, sâmbătă, și reacțiile care au urmat au fost determinate de o rețea complexă de organizații de extremă stânga, potrivit unei investigații realizate de Fox News Digital.

O rețea coordonată prin conversații criptate, alerte stradale și urmărirea agenților ICE într-o bază de date sofisticată analizată de Fox News Digital arată că agitatorii erau deja mobilizați la locul unde Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, a fost ucis cu câteva minute înainte de a se trage vreun foc de armă.

Agenții ICE și ai Patrulei de Frontieră se aflau acolo pentru a aresta un imigrant care comisese o infracțiune, iar Pretti și alții se aflau acolo, în fața unei gogoșerii, pentru a-i întâmpina, ca parte a unui model strategic de interferență organizată cu operațiunile de aplicare a legii.

În următoarele ore, o rețea națională de celule socialiste, comuniste și marxist-leniniste din Statele Unite a transformat tragicul accident într-o operațiune de protest la nivel național. Deși durerea și indignarea provocate de moartea lui Pretti sunt sincere, reacția rapidă a rețelei, care a folosit clipuri video scurte ca arme de propagandă, oferă o imagine asupra comunicării și coordonării disciplinate ale luptătorilor de extremă stânga care incită la confruntări de tip insurgență cu autoritățile.

„Acest nivel de haos provocat în mod intenționat este unic pentru Minneapolis. Este consecința directă a acțiunilor agitatorilor de extremă stânga, care colaborează cu autoritățile locale”, a scris vicepreședintele JD Vance, într-o postare de duminică pe X.

This level of engineered chaos is unique to Minneapolis. It is the direct consequence of far left agitators, working with local authorities. — JD Vance (@JDVance) January 25, 2026

Mesajele criptate Signal, obținute de Fox News Digital, arată că „echipele de intervenție rapidă” anti-ICE urmăreau, transmiteau și chemau „întăriri” în jurul agenților federali din afara Glam Doll Donuts de pe Nicollet Avenue, locul unde a avut loc incidentul.

„Echipele de intervenție rapidă” locale au introdus cel puțin 26 de înregistrări într-o bază de date numită „MN ICE Plates” în orele critice dinainte și după crimă, documentând numerele de înmatriculare și detaliile vehiculelor ICE pe care susțineau că le-au văzut în jurul Nicollet Avenue.

La ora 9:50 a.m. ET, chiar înainte de crimă, un utilizator identificat ca „Willow” a distribuit un videoclip de 22 de secunde pe un chat criptat Signal pentru „intervenții rapide” anti-ICE. „26 și 3”, a scris „Willow”, adăugând imediat după aceea „În fața Glam Doll”. În videoclip se vedeau doi agenți, unul purtând o vestă cu inscripția „Poliție”, care examinau ușa de la intrare a Glam Doll înainte de a se îndepărta, trecând pe lângă un afiș din vitrină pe care scria „ICE out of Minnesota” (ICE afară din Minnesota).

În timp ce camera filma, persoana care filma a strigat „Nu!”. Camera a urmărit agenții în timp ce se întorceau la un Dodge Durango maro, trecând pe lângă un alt semn în vitrină pe care scria „All welcome here” (Toți sunt bineveniți aici). În videoclip, cineva a strigat „Plecați de aici!”.

Doar trei minute mai târziu, la ora 9:53 a.m. ET, un al doilea utilizator Signal, „Salacious B. Crumb”, a intensificat alerta, chemând întăriri suplimentare și menționând același vehicul și aceiași agenți. „Este nevoie de întăriri la parcarea Black Forest Inn de pe Nicollet Ave, chiar la sud de 26th Street”, se arăta în mesaj.

„Mai multe mașini cu numeroși agenți par să se adune acolo”, continua alerta. „Una dintre mașinile ICE confirmate era un Dodge Durango maro [număr de înmatriculare], dar a plecat spre nord pe Nicollet.”

Directorul adjunct al ICE, Marcos Charles, a declarat duminică că violențele de pe străzi „nu sunt o coincidență”, având în vedere „haosul și dezordinea” pe care agitatorii le provoacă în Minneapolis. În timpul aceleiași conferințe de presă, comandantul general al Serviciului Vamal și de Patrulare a Frontierelor (CBP), Greg Bovino, a confirmat că Pretti se afla „la fața locului cu câteva minute” înainte de fatalul incident armat.

Înregistrarea video a scenei arată că, în timp ce Pretti pășea în mijlocul bulevardului Nicollet pentru a dirija traficul, se auzeau colegii săi agitatori fluierând pentru a avertiza localnicii că agenții ICE se aflau în apropiere. La scurt timp după aceea, Pretti a ajuns să se confrunte pe stradă cu agenții CBP, vizavi de Glam Doll Donuts, în fața unui magazin uzat pe care scria „NEW AMERICAN DEVELOPMENT CENTER”, o organizație non-profit axată pe programe de imigrare pentru somalezi.

În câteva minute, la aproximativ 10:05 a.m. ET, cel puțin un agent CBP l-a împușcat pe Pretti, ucigându-l. La 10:18 a.m. ET, rețeaua Signal a explodat.

Folosind un emoji cu un telefon roșu pentru a semnala o alertă generală, a fost transmis următorul mesaj: „ușor. URGENT: se solicită urgent observatori la glam doll donuts @ 26th & nicollet”, continua alerta: „Un observator a fost împușcat de ICE, starea lui este necunoscută, sunt prezenți tehnicieni medicali de urgență, vă rugăm să fiți prudenți. EDIT: medicii sunt rugați să se alăture perimetrului în cazul în care agenții încep să lanseze gaze lacrimogene. Rețineți că sunt prezenți mulți agenți și ofițeri ai MPD [Departamentul de Poliție din Minneapolis].”

În câteva minute, activiștii de extremă stânga au invadat Nicollet Avenue. La scurt timp, un videoclip a arătat cutii de carton cu provizii aliniate aparent pe un trotuar din Minneapolis pentru protestatari, inclusiv cutii marcate cu „Măști” și „Căciuli de iarnă gratuite”, lângă grămezi de sticle cu apă.

În câteva ore, liderii socialiști și-au mobilizat „echipele de intervenție rapidă” din Minneapolis și au mobilizat protestatarii din New York City până în Los Angeles.

Posturile, inclusiv CNN și MSNOW, au descris „protestatarii furioși”, dar nu au identificat rețelele ideologice din spatele mobilizării, chiar dacă protestatarii afișau în fața camerelor de filmat pancarte cu logo-urile și numele lor, promovând socialismul, comunismul și marxismul.

Activarea din Minneapolis a marcat începutul unei mobilizări aproape instantanee în weekend a organizațiilor de extremă stânga, inclusiv a grupurilor socialiste și comuniste radicale care operează într-un ecosistem pe care experții în securitate națională îl descriu ca o operațiune de tip insurgentă, menită să exploateze tragedia pentru a declanșa un război politic intern.

Strategia reflectă mobilizările din trecut, inclusiv în urma uciderii lui George Floyd în mai 2020, și exploatează simpatia bine intenționată a publicului, prezentându-l rapid pe Pretti – asistent medical la unitatea de terapie intensivă a unui spital al Administrației Veteranilor – ca simbol al rezistenței, la fel ca Renee Good, prima victimă a unui schimb de focuri al ICE în Minneapolis.

Pe baza unei analize digitale a numeroaselor mesaje care au urmat crimei de sâmbătă, un grup de organizații comuniste și socialiste non-profit s-a dovedit a fi principalul organizator al protestelor. Multe dintre acestea sunt finanțate de miliardarul american Neville Roy Singham, un marxist-leninist autodeclarat care locuiește în Shanghai. Unele sunt, de asemenea, ramuri ale People's Forum Inc., un centru non-profit finanțat de Singham în New York City din 2017 ca „incubator” pentru grupuri socialiste și comuniste. People's Forum a refuzat să comenteze.

La ora 10:48 a.m. ET, BreakThrough News, o organizație non-profit și brațul propagandistic al People’s Forum, a transmis pe scară largă știrea despre crimă, distribuind un videoclip înregistrat din interiorul Glam Doll Donut, care surprindea încăierarea din exterior, punctată de împușcături: „L-au omorât pe tipul ăla? Glumești, omule”.

La ora 11:40 a.m.ET, BreakThrough News a transmis un videoclip de 39 de secunde în care se vedeau soldați ai Gărzii Naționale din Minnesota traversând o stradă cu bastoane, unii dintre ei căzând în timp ce respirația lor se vedea în aerul rece. La scurt timp după aceea, la ora 12:24 ET, Partidul pentru Socialism și Eliberare – aripa politică a mișcării, care colaborează cu conducerea comună a Forumului Poporului – a publicat o imagine realizată în grabă, intitulată „CBP ucide încă o persoană în Minneapolis”, însoțită de mesajul „Extindeți greva generală!”.

STATEMENT: Another murder by federal agents in Minneapolis — Expand the General Strike! The day after a historic general strike by the people of Minnesota, federal agents involved in Trump’s mass deportation campaign have committed yet another shocking act of deadly violence.… pic.twitter.com/qzpVjGc2tR — Party for Socialism and Liberation (@pslnational) January 24, 2026

Apelul la „greva generală”, o tactică comunistă clasică, se referă la întreruperi coordonate ale activității în masă, menite să paralizeze societatea civilă pentru a forța rezultate politice și economice.

La ora 12:33 p.m. ET, Forumul Popular a distribuit adepților săi un poster roșu și alb, apelând la o „Protest de urganță” la ora 4 p.m. ET în Union Square, în centrul Manhattanului, cu mesajul „Opriți teroarea ICE”. La ora 12:57 p.m. ET, organizația Democratic Socialists of America, organizație non-profit care l-a ales pe Zohran Mamdani ca primar al orașului New York, a postat pe X o imagine alb-negru, numind uciderea o „execuție” și cerând „Abolirea ICE acum”.

La protest, Linda Sarsour, o activistă politică palestiniană care a condus proteste anti-Israel împreună cu organizații socialiste după atacul din 7 octombrie 2023 împotriva Israelului de către teroriștii Hamas, a mobilizat mulțimea la protestul de la ora 16:00, strigând: „Vom opri această țară!” People’s Forum a distribuit clipul video de 22 de secunde: „Se întâmplă chiar acum în New York”.

BREAKING: People across New York are mobilizing after the killing of Alex Pretti in Minnesota this morning. This is the moment to protect our neighbors, dismantle ICE, and bring the system to a halt with a general strike. pic.twitter.com/BpBZbv85Ds — The People's Forum (@PeoplesForumNYC) January 24, 2026

Alte grupuri s-au mobilizat simultan, printre care Freedom Road Socialist Organization, un grup care se autodescrie ca marxist-leninist și care a fluturat steagul roșu cu acronimul „FRSO” în mijlocul protestelor de la uciderea lui Good.

Până la începutul serii, relatarea se transformase într-un cor de voci din aparatul de propagandă de extremă stânga, care adopta un limbaj încărcat pentru a-i eticheta pe oficialii federali ca fiind figuri naziste. La ora 16:12 ET, Calla Walsh, o activistă comunistă controversată filmată vara trecută în Iran strigând „Moarte Americii! Moarte Israelului!”, a distribuit un videoclip de 32 de secunde în care se vedeau baricade construite cu containere de gunoi ale Republic Services.

Ea a scris: „Locuitorii din Minneapolis construiesc baricade, blocând Gestapo-ul ICE la locul ultimei lor crime, în plină zi. Nu departe de locul unde au ucis-o pe Renee Good acum câteva săptămâni, nu departe de locul unde George Floyd a fost ucis în 2020”.

Spre seară, CNN a transmis știri despre protestul de la ora 16:00 din New York, dar nu a identificat afilierea ideologică a organizatorilor, chiar dacă activiștii aveau pancarte ale Partidului pentru Socialism și Eliberare, cu numele complet al grupului imprimat în partea de jos.