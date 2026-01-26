Lovitură strategică la Washington. Administrația Trump intră în afacerea pământurilor rare din SUA

Administrația președintelui american Donald Trump este pe punctul de a intra în acționariatul companiei USA Rare Earth, prin preluarea unui pachet de 10% din acțiuni, potrivit unor surse familiare cu acordul, citate de Reuters..

Tranzacția face parte dintr-un pachet de investiții de tip datorie și capital, în valoare totală de 1,6 miliarde de dolari, destinat dezvoltării unei mine și a unei facilități de producție de magneți pe teritoriul Statelor Unite.

Acordul, alături de o investiție privată separată de aproximativ 1 miliard de dolari, urmează să fie prezentat public luni. Conform uneia dintre surse, USA Rare Earth va organiza în aceeași zi o conferință telefonică cu investitorii, în cadrul căreia vor fi discutate detaliile tranzacției și perspectivele companiei.

Casa Albă nu a oferit un răspuns imediat solicitării de comentarii din partea Reuters, iar reprezentanții USA Rare Earth au refuzat, de asemenea, să comenteze informațiile apărute.

În cadrul investiției, Washingtonul va primi 16,1 milioane de acțiuni USA Rare Earth, precum și garanții (warrants) pentru achiziționarea a încă 17,6 milioane de acțiuni.

Ambele instrumente ar urma să fie evaluate la un preț de 17,17 dolari pe acțiune, un nivel apropiat de cotația la care titlurile companiei se tranzacționau la începutul acestei luni, potrivit surselor citate.

Informația privind intrarea administrației americane în acționariatul companiei a fost relatată inițial de Financial Times.

China este cel mai mare procesator global de pământuri rare, un grup de 17 minerale utilizate pe scară largă în producția de echipamente electronice, tehnologii avansate și sisteme militare.

Statele Unite produc în prezent volume limitate din aceste resurse, situație care a determinat autoritățile de la Washington să intensifice, în ultimii ani, eforturile de creștere a producției interne.

USA Rare Earth dezvoltă o mină în Sierra Blanca, Texas, în parteneriat cu Texas Mineral Resources, proiect programat să devină operațional în 2028.

În paralel, compania deține o unitate de producție de magneți în Stillwater, Oklahoma, care ar urma să înceapă activitatea în cursul acestui an.

Acordul cu USA Rare Earth se înscrie într-o serie de inițiative ale administrației Trump în domeniul mineralelor critice. În anul precedent, guvernul american a preluat participații în companii precum MP Materials, Lithium Americas și Trilogy Metals.

Un oficial de rang înalt al administrației Trump declara luna trecută că sunt avute în vedere noi „acorduri istorice” cu sectorul minier american, vizând creșterea producției de litiu, pământuri rare și alte minerale considerate esențiale pentru apărare națională, inteligență artificială și industrii conexe.

Potrivit uneia dintre surse, USA Rare Earth a angajat firma de servicii financiare Cantor Fitzgerald pentru a sprijini eforturile de atragere de capital. Compania este condusă de Brandon Lutnick, fiul secretarului american al Comerțului, Howard Lutnick.