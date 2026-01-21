Exclusiv. Afacerea lui Frank Timiș din Groenlanda. Cum ajunge România în jocul geopolitic al metalelor rare

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, se pare că există o legătură între România și actualul conflict geopolitic care se dezvoltă în jurul Groenlandei. În centrul discuțiilor este magnatul roman Frank Timiș, fondatorul afacerii „Roșia Montană”. Site-ul de știri Captura precizează că mai mulți oameni din cercul apropiat a lui Donald Trump au devenit asociați în noul proiect minier al românului, care se desfășoară în Tanbreez (Groenlanda).

Se preconizează că asociații ar fi adus beneficii multiple pentru afacere. Aceștia ar fi încheiat acorduri cu firme și cu o bancă guvernamentală din SUA. Noile înțelegeri îl ajută pe afacerist să-și consolideze financiar proiectul din Groenlanda. Publicația a mai precizat că în această afacere ar fi inclusă și compania românească Nuclearelectrica. Prin intermediul acestei companii, ar trebui să fie procesată jumătate din roca extrasă în Groenlanda, scopul final fiind obținerea metalelor rare.

Pe lângă americanii implicați, beneficiarul proiectului este Critical Metals Corp (CRML), firma controlată de Timiș. Potrivit informațiilor din presă, CRML ar fi realizat un acord de tip joint-venture cu Nuclearelectrica. Rafinăria pentru metale rare, care ar urma să proceseze rocile din Groenlanda, va fi construită pe platforma Fabricii de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) din Feldioara, o filială a Nuclearelectrica.

„Prin asigurarea drepturilor exclusive asupra a 50% din resursele actuale ale Tanbreez, joint venture-ul preconizat va crea un lanț de aprovizionare extrem de rezilient, centrat pe Europa, reducând dependența de China - care controlează în prezent peste 80% din prelucrarea globală a pământurilor rare - și protejând UE împotriva vulnerabilităților geopolitice. La punerea în funcțiune a operațiunilor miniere de la Tanbreez, CRML va furniza jumătate din concentrat companiei mixte din România pe întreaga durată de viață a resursei, în condiții de piață competitive, convenite de comun acord. Un Comitet de Dezvoltare dedicat va ghida în comun proiectarea instalației, strategia de dezvoltare și comercializarea produselor procesate”, se arată într-un comunicat emis pe site-ul CRML în luna decembrie 2025.

Conform Captura, firma CRML a fost înființată în 2022 și înregistrată în Insulele Virgine Britanice, o jurisdicție offshore cunoscută pentru lipsa de transparență. În 2024, compania ajunge rapid pe bursa newyorkeză NASDAQ printr-o fuziune. Ulterior, își deschide un birou operațional la New York, iar Frank Timiș devine acționar majoritar, fapt semnalat de publicația Newsweek. Etapa următoare a dezvoltării constă în preluarea unei mine de pământuri rare la Tanbreez, în Groenlanda, tranzacție finalizată formal în octombrie 2025. Achiziția are loc într-un context geopolitic favorabil, în care Groenlanda, teritoriu bogat în resurse și deținut de Danemarca, se află în centrul unei dezbateri strategice între SUA și Uniunea Europeană. Potrivit unui anunț realizat pe site-ul firmei, CRML a prezentat insula ca un potențial nod alternativ pentru aprovizionarea Occidentului cu metale rare, spune Captura.

Publicația Captura a precizat că autoritățile române încearcă să prezinte acest proiect prin scoaterea în lumină a americanilor implicați. De asemenea, folosesc termeni vagi și nu comentează oficial poziția lui Frank Timiș în această afacere, mai ales că afaceristul se confruntă cu dosare de corupție în mai multe țări.

Potrivit detaliilor evidențiate de Hotnews, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, încurajează acest acord. De asemenea, oficialul a transmis o scrisoare oficială tuturor companiilor din subordinea Ministerul Energiei, document intrat în posesia HotNews. Prin aceasta, solicită ca informațiile de interes public cerute de cetățeni, instituții europene sau presă să nu mai fie comunicate direct, conform legii, ci să fie transmise mai întâi spre aprobare ministerului, invocând nevoia unei comunicări „corecte, coerente, strategice și integrate”. Demersul este controversat deoarece unele dintre aceste companii sunt listate la bursă, iar legislația interzice ministerelor să intervină în activitatea curentă sau în comunicarea acestora fără informarea celorlalți acționari.

Cu toate acestea, ministrul solicită să fie informat și să coordoneze comunicări ce vizează investiții majore (inclusiv PNRR și fonduri europene), securitatea energetică și situațiile de urgență, poziții publice cu impact mediatic și parteneriate strategice internaționale din domeniul energiei, categorii în care se regăsește și proiectul lui Timiș, remarcă presa.

Potrivit publicației Captura, actualul ministru al Energiei este unul dintre susținătorii acordului încheiat de Nuclearelectrica cu CRML, firma lui Timiș. De asememea, oficialul susține atragerea de fonduri europene pentru acest parteneriat între companii.

„Într-un moment în care Uniunea Europeană își accelerează inițiativele strategice în domeniul materiilor prime critice și al lanțurilor de aprovizionare securizate - inclusiv pachetul prezentat recent la Bruxelles, în valoare de până la 3,5 miliarde de dolari și care face parte din Strategia mai amplă de Securitate Economică a Comisiei Europene pentru consolidarea autonomiei și reducerea dependențelor externe - România face un pas înainte ca un contribuitor regional și un partener de încredere pentru întreaga comunitate euro-atlantică.

Semnarea de astăzi marchează mult mai mult decât o colaborare bilaterală; este o contribuție directă la arhitectura industrială și de securitate a Europei. Într-o lume în care accesul la minerale critice a devenit un câmp de luptă geopolitic definitoriu, România se poziționează în centrul unui lanț de aprovizionare complet integrat, aliniat cu Occidentul - de la minerit până la procesare. Această inițiativă strategică, avansată prin parteneriatul dintre Critical Metals Corp. și FPCU (Uzina Feldioara) în cadrul prezentei Fișe de Termen, plasează România în fruntea eforturilor Europei de a asigura materialele strategice necesare pentru apărare, energie curată și tehnologii de generație următoare”, a declarat Bogdan Ivan în cadrul unui comunicat de presă postat pe site-ul companiei Critical Metals Corp în decembrie 2025.

Americanii care s-au alăturat proiectului cu zăcăminte operat de Timiș în Groenlanda acționează prin firma GreenMet (fostă Greentech Minerals Holdings Inc.). Organized Crime and Corruption Reporting Project a descris compania într-un articol care arată cum interesele de afaceri ale unor apropiați ai lui Donald Trump se aliniază discret în spatele discursului oficial despre securitatea Groenlandei.

„Președintele Donald Trump a apărut în titluri cu promisiunea sa de a prelua Groenlanda - prin forță, dacă va fi necesar. În culise, o mână de foști angajați și colaboratori ai lui Trump au urmărit interese comerciale legate de teritoriul arctic. Printre foștii angajați care au căutat sau caută oportunități se numără George Sorial, fostul vicepreședinte executiv și consilier șef pe probleme de conformitate al Organizației Trump. De asemenea, în grup se află fostul director de securitate al Organizației Trump, Keith Schiller, care a condus operațiunile Biroului Oval din Casa Albă în timpul primului mandat al lui Trump. Ambii bărbați au un interes într-o companie numită GreenMet”, a precizat raportul Organized Crime and Corruption Reporting Project.

GreenMet, o companie din Washington DC, se ocupă cu consultanță strategică privind lanțurile de aprovizionare cu minerale critice și cu consolidarea cooperării dintre sectorul privat, guvernul american și companiile de minerit. Conducerea companiei declară oficial că se concentrează exclusiv pe activități comerciale din SUA care susțin obiectivele politice ale națiunii. În aprilie 2025, GreenMet a anunțat un parteneriat strategic cu CRML pentru a „debloca” potențialul proiectului Tanbreez din Groenlanda ca sursă de pământuri rare pentru piețele nord-americane și europene. Ulterior, compania americană a facilitat un acord între CRML și Ucore Rare Metals, contractor al Pentagon.

Cine sunt oamenii din spatele GreenMet? Ei bine, este vorba de persoane strâns legate de cercurile de putere din jurul președintelui american Donald Trump. Patronii companiei au deținut funcții-cheie atât în holdingul de afaceri al familiei Trump, Trump Organization, cât și în aparatul de securitate al SUA în timpul primului mandat prezidențial. Unul dintre acționarii GreenMet este George Sorial, colaborator apropiat al lui Trump timp de aproape 20 de ani. Acesta a ocupat funcția de vicepreședinte executiv și consilier șef pentru conformitate în cadrul Trump Organization și a publicat inclusiv o carte elogioasă dedicată acestuia.

Un alt acționar important este Keith Schiller, care și-a început cariera în anturajul lui Trump ca director de securitate la Trump Organization. Ulterior, Schiller a ajuns să conducă departamentul de operațiuni al Biroului Oval în primul mandat al lui Trump la Casa Albă. În acționariatul GreenMet se regăsește și Drew Horn, care este totodată directorul general al companiei. Fost ofițer de armată, Horn a activat ca oficial de securitate la Casa Albă în prima administrație Trump și a fost consilier al vicepreședintelui de atunci, Mike Pence.

De asemenea, Ned Mamula, fost analist CIA, a ocupat până în urmă cu trei luni poziția de geolog-șef al GreenMet. El a fost numit recent la conducerea US Geological Survey, agenția federală responsabilă de resursele minerale ale SUA, după ce anterior lucrase și în cadrul Departamentul Energiei al SUA în primul mandat al lui Trump.

Conform planurilor evidențiate de publicația Captura, aproximativ 10% din producția anuală de concentrat de pământuri rare a CRML ar urma să ajungă în SUA, unde materia primă ar fi procesată într-o rafinărie nouă finanțată printr-un grant din partea Departamentului Apărării al SUA.

„Critical Metals Corp. (Nasdaq: CRML) („Critical Metals Corp” sau „Compania”), o companie minieră de top în domeniul mineralelor critice, a anunțat astăzi că a semnat o scrisoare de intenție (LOI) pentru un acord de preluare cu Ucore Rare Metals Inc („Ucore”), lider în tehnologii de extracție, valorificare și separare a resurselor de metale rare și critice. Conform termenilor acordului de achiziție multianual, Critical Metals Corp se așteaptă să furnizeze anual până la 10.000 de tone metrice de concentrat de pământuri rare din proiectul său Tanbreez, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din producția inițială proiectată a proiectului.

După procesarea hidrometalurgică, concentratul va fi utilizat ca materie primă pentru instalația de procesare a elementelor de pământuri rare a Ucore, care este axată pe pământuri rare grele și a început lucrările în luna mai, în Louisiana, și pentru instalația Ucore din Kingston, Ontario. Instalația din Louisiana, care a primit sprijin și finanțare din partea guvernului statului și a Departamentului Apărării al SUA, va produce oxizi de pământuri rare de înaltă puritate din carbonați sau oxizi mixți de pământuri rare, pe care Critical Metals Corp se așteaptă să îi producă la Tanbreez”, se arată în cadrul unui comunicat postat pe site-ul companiei CRML în august 2025.

De asemenea, vara trecută, GreenMet a sprijinit firma lui Timiș în obținerea unei scrisori de interes din partea Băncii de Export-Import a SUA pentru un pachet de 120 de milioane de dolari destinat dezvoltării tehnologice a sitului minier Tanbreez. Scrisoarea de interes, citată de Reuters, precizează însă că proiectul trebuie capitalizat suficient de investitorii săi strategici pentru a primi împrumutul guvernamental american.

Într-un comunicat din iunie 2025, GreenMet a susținut că a jucat un rol central în avansarea proiectului prin asigurarea sprijinului guvernului SUA și colaborarea cu parteneri privați. Practic, compania deținută de americani acționează ca susținător pentru entitatea controlată de Frank Timiș, facilitând accesul acesteia pe piața americană, fără a fi coproprietar sau investitor direct în proiectul Tanbreez.

Afaceristul român nu reprezintă o imagine nouă pentru spațiul public românesc. În anii ’90, Frank Timiș a pus bazele afacerii miniere de la Roșia Montană, un proiect considerat ulterior drept unul dintre cele mai controversate și corupte aranjamente privind exploatarea resurselor naturale ale României. Scandalul a degenerat în proteste publice de amploare și a culminat cu un proces internațional cu mize financiare majore pentru statul român.

Într-un alt dosar controversat, Frank Timiș apare și ca angajator al lui Horațiu Potra, mercenar român arestat ulterior pentru fapte grave, inclusiv atentat împotriva ordinii constituționale și spălare de bani. Legătura dintre cei doi reiese din documente judiciare analizate în cadrul anchetelor penale. Potrivit acestor documente, Potra ar fi încercat să-l convingă pe Timiș să finanțeze campania electorală a politicianului extremist Călin Georgescu, sugerând existența unor conexiuni între mediul de afaceri și zona radicală a scenei politice românești. În același context apar și legături indirecte cu sectorul energetic de stat. Nora lui Călin Georgescu, Alexandra Georgescu, a fost asociată în afaceri cu Cosmin Ghiță, actualul director al companiei de stat Nuclearelectrica, spun sursele Captura.