ONG-uri LGBTQ și câțiva deputați britanici cer boicotare Cupei Mondiale, după declarațiile lui Trump despre Groenlanda

Primele semnale de boicotare a Cupei Mondiale au apărut pe fondul declarațiilor președintelui american Donald Trump referitoare la Groenlanda. Diverși oficiali și organizații sportive și-au exprimat îngrijorarea față de posibile tensiuni geopolitice care ar putea afecta turneul, informează Metro.

O serie de deputați britanici au cerut un posibil boicot al Cupei Mondiale din această vară, ca reacție la noile tarife vamale anunțate de președintele Donald Trump împotriva Marii Britanii.

Simon Hoare și Kate Osborne au subliniat că guvernul trebuie să folosească toate mijloacele disponibile pentru a-și exprima opoziția față de amenințările președintelui american la adresa Groenlandei.

Hoare, deputat conservator de rang înalt, a declarat pentru Metro că boicotul competiției ar putea fi una dintre măsuri, la o zi după ce a solicitat anularea vizitei de stat a regelui în SUA.

În aceeași linie, Osborne, reprezentantă a Partidului Laburist, a afirmat că turneul merită boicotat deoarece Trump „amenință Groenlanda și atacă propriul nostru guvern”.

Președintele american este, totodată, imaginea Cupei Mondiale 2026, care va fi găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic, și a primit în decembrie premiul inaugural FIFA pentru pace. Pe parcursul competiției, SUA vor organiza 78 din cele 104 meciuri, în care vor concura 48 de echipe. Anglia și Scoția s-au calificat deja pentru turneu, în timp ce Țara Galilor și Irlanda de Nord își pot asigura locul prin play-off-uri.

Întrebările privind participarea țărilor europene la Cupa Mondială au reapărut după ce președintele american Donald Trump a anunțat impunerea unui tarif vamal de 10% pentru opt state, ca răspuns la refuzul acestora de a permite achiziția Groenlandei de către SUA.

Politicianul german Jurgen Hardt a sugerat vineri că un boicot al turneului ar putea fi „ultima soluție” pentru a determina administrația americană să reconsidere poziția în disputa legată de Groenlanda.

Declarații similare au venit și din partea deputatului britanic Mr. Hoare, reprezentant al circumscripției North Dorset, care a subliniat pentru Metro că refuzul participării la competiție ar putea „să-i schimbe perspectiva lui Trump”.

„Trebuie să transmitem administrației americane și cetățenilor americani că există limite clare în ceea ce privește respectarea suveranității și a regulilor internaționale”, a explicat Hoare.

El a adăugat că, dacă este necesar, Europa ar putea renunța la participarea la Cupa Mondială sau chiar anula vizite de stat: „Dacă asta înseamnă să nu mergem la Cupa Mondială, atunci nu ar trebui să participăm. Dacă asta înseamnă anularea unei vizite oficiale, atunci ar trebui să o facem.”

În același timp, Trump și-a exprimat entuziasmul față de oportunitatea ca Statele Unite să găzduiască turneul și să se bucure de beneficiile financiare asociate. Deputatul Hoare a insistat că liderii trebuie să-și asume responsabilitatea și să nu se comporte „ca un pirat sau un gangster al zilelor noastre”.

Duminică, Hoare a propus, totodată, anularea vizitei din primăvară a Regelui Charles la Washington, o idee susținută și de liderul liberal-democrat Ed Davey, reflectând intensificarea tensiunilor diplomatice dintre SUA și Europa.

Deputata laburistă Kate Osborne, care conduce Grupul Parlamentar pentru Fotbal Feminin, și-a exprimat sprijinul pentru apelurile tot mai numeroase de a boicota turneul, invocând ceea ce a numit „recordul dezastruos” al lui Trump în privința drepturilor omului, schimbărilor climatice și respectării statului de drept, dar și pentru „atacurile asupra democrației” și „un război ilegal în Venezuela”.

Osborne a spus că decizia Statelor Unite de a amenința Groenlanda și de a critica guvernul britanic reprezintă un motiv în plus pentru a sprijini un boicot.

Publicul britanic a susținut anul trecut campania de a refuza legitimarea lui Trump printr‑un discurs în Parlament, iar Osborne a sugerat că acum ar trebui să existe un efort similar în jurul boicotului mondialului.

Opinia a fost împărtășită și de grupul oficial LGBT+ al fanilor fotbalului englez, Three Lions Pride, care a anunțat că nu va avea o „prezență vizibilă” la Cupa Mondială din cauza a ceea ce a numit un climat periculos pentru drepturile omului în SUA, subliniind îngrijorări legate de siguranța și libertățile fanilor queer.

Totuși, nu toți politicienii laburiști se arată pregătiți să meargă atât de departe. Richard Burgon, tot din Partidul Laburist, nu a susținut în mod deschis boicotul, dar a pledat pentru retragererea dreptului Statelor Unite de a găzdui turneul, afirmând că această concesie ar reprezenta un avantaj politic pentru Trump și ar transmite un semnal greșit în contextul încălcărilor dreptului internațional.

Controversa a izbucnit după ce președintele Trump a anunțat că va impune tarife vamale de până la 25% asupra bunurilor provenite din Marea Britanie și alte țări europene care se opun planului său de a cumpăra Groenlanda de la Danemarca, o mișcare care a provocat critici puternice în Europa și a determinat lideri, inclusiv pe premierul britanic Keir Starmer, să denunțe măsurile ca fiind greșite și dăunătoare relațiilor transatlantice.

Starmer a calificat amenințările tarifare drept „complet greșite” și a avertizat că astfel de presiuni economice nu sunt o soluție acceptabilă într‑o alianță precum NATO, în timp ce țările afectate au lansat declarații comune de solidaritate cu Danemarca și Groenlanda, subliniind respectul pentru suveranitate și integritate teritorială.