Franța nu vrea să participe la „Consiliul de Pace” propus de Trump pentru Gaza

Franța figurează printre statele invitate de președintele american Donald Trump să se alăture unui „Consiliu de Pace”, inițiativă inclusă în planul său de a pune capăt războiului dintre Israel și Hamas în Gaza. Parisul nu intenționează, în acest moment, să răspundă favorabil invitației, au declarat surse apropriate președintelui Emmanuel Macron. Potrivit acestora, propunerea ridică „întrebări importante”, motiv pentru care Franța își menține rezervele, relatează AFP, citată de TF1 Info.

„La fel ca multe alte țări, Franța a fost invitată să se alăture Consiliului de Pace și examinează împreună cu partenerii săi cadrul juridic propus. În acest stadiu, nu intenționează să dea curs favorabil”, a declarat sursa apropiată de șeful statului pentru Le Monde.

Totodată, aceeași sursă a declarat pentru Le Monde că inițiativa avansată de Statele Unite „depășește cadrul Gazei”.

„Ea ridică întrebări importante, în special în ceea ce privește respectarea principiilor și structurii Organizației Națiunilor Unite, care nu pot fi în niciun caz puse în discuție”, a adăugat sursa.

Informația apare în contextul în care, luni dimineață, Ministerul francez al Afacerilor Externe a transmis o declarație prin care a reafirmat angajamentul Franței față de Organizația Națiunilor Unite.

„Aceasta rămâne piatra de temelie a multilateralismului eficient, în care dreptul internațional, egalitatea suverană a statelor și soluționarea pașnică a disputelor prevalează asupra arbitrarului, politicii puterii și războiului”, se arată în declarație.

Vineri, președintele american Donald Trump a anunțat constituirea unui „Consiliu de Pace” pentru Gaza. Inițiativa face parte din a doua etapă a unui plan susținut de Statele Unite pentru încheierea conflictului din teritoriu.

Potrivit explicațiilor oferite de Trump, acest Consiliu ar urma să supervizeze un comitet tehnocratic palestinian format din 15 membri. Structura ar avea rolul de a administra Gaza în perioada postconflict.

România se numără printre țările cărora li s-a propus să participe la „Consiliul de Pace”. Scrisoarea oficială de invitație a fost transmisă sâmbătă președintelui României, Nicușor Dan.

„Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al Consiliului pentru Pace”, au transmis reprezentanții Palatului Cotroceni.

Pe lista statelor invitate se află și Rusia. Kremlinul a confirmat că președintele Vladimir Putin a primit propunerea, care este în prezent analizată.

„Într-adevăr, președintele Putin a primit, de asemenea, o ofertă prin canale diplomatice pentru a se alătura acestui Consiliu de Pace. În prezent, studiem toate detaliile acestei propuneri”, a declarat Dmitri Peskov. „Sperăm să contactăm partea americană pentru a clarifica toate detaliile”, a adăugat acesta.

Potrivit unui document consultat de Reuters, aproximativ 60 de state au primit invitații similare. Textul prevede mandate de trei ani pentru membrii Consiliului, cu o excepție notabilă. Statele care contribuie cu un miliard de dolari la finanțarea organismului ar putea obține statut de membru permanent.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat, în timpul unei vizite în Coreea de Sud, că țara sa este „gata să își facă partea”, fără a menționa dacă se referă strict la situația din Gaza sau la inițiativă în ansamblu.

În Canada, premierul Mark Carney a afirmat că susține „în principiu” planul pentru Gaza, subliniind că discuțiile asupra detaliilor sunt încă în curs.

Din partea ONU, un purtător de cuvânt al secretarului general António Guterres a declarat că statele membre sunt libere să formeze grupuri de cooperare, menționând totodată că „Națiunile Unite își vor continua munca mandată”. Un alt oficial al organizației a avertizat public că diminuarea rolului ONU ar putea conduce la „vremuri foarte, foarte întunecate”.

În contrast, Ungaria a acceptat invitația fără rezerve. Premierul Viktor Orbán a anunțat pe platforma X că a primit și a acceptat „onoarea” de a se alătura „Consiliului de Pace”.