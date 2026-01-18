Pentru prima dată, o inițiativă parlamentară de retragere a Franței din NATO a fost trecută pe ordinea de zi a Adunării Naționale Franceze, precizează inițiatoarea propunerii, Clemence Guette, vicepreședinte al Adunării Naționale și membru al partidului de stânga La France Insoumise (LFI), conform newsukraine.rbc.ua.

Potrivit lui Guette, retragerea Franței din NATO a fost mult timp o poziție partidului pe care îl reprezintă. Cu toate acestea, dezbaterea a devenit o urgență, din cauza politii Statelor Unite, care au revenit oficial la o politică deschisă, imperialistă.

Răpirea ilegală a președintelui venezuelean Nicolás Maduro;

Amenințări împotriva altor state suverane, inclusiv amenințări cu anexarea Groenlandei;

Sancțiuni împotriva oficialilor europeni care insistă să reglementeze activitățile corporațiilor digitale din SUA;

Acordurile comerciale au fost impuse Uniunii Europene sub presiune;

O cerere formulată la ultimul summit NATO de a cheltui 5% din PIB pentru cheltuieli de Apărare, de care beneficiază în primul rând industria armamentului american și vin în detrimentul independenței europene;

Imixtiune în alegerile europene în favoarea extremei stângi.

Toate acestea, a spus Guette, arată că SUA abandonează oficial dreptul internațional și mecanismele de securitate colectivă, atribuind efectiv UE statutul de stat vasal.

„(Este urgent necesar să recunoaștem acest lucru și — n.red.) să nu mai considerăm Statele Unite un aliat”, a spus politiciana.

Ea a adăugat că, în aceste circumstanțe, rămânerea Franței într-o alianță militară condusă de o țară care operează în mod deschis în afara limitelor dreptului internațional nu este nici de dorit, nici durabilă.

Rămânerea în NATO expune Franța la un risc semnificativ mai mare de dependență strategică și ar putea trage țara în conflicte care contravin intereselor Parisului, principiilor sale și obligațiilor sale internaționale, a mai precizat Guette.