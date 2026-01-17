Elena Ceaușescu, așa cum n-o știați. O analiză marca „Evenimentul Istoric”, Nr. 94, 2025

S-a încheiat anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice. Încercarea Almanahului Evenimentul Istoric de a prezenta secretele marilor lideri români, din Evul Mediu până la nivelul finalului anilor 80 ai secolului XX este practic o inițiativă originală și demnă de salutat pentru informarea românilor, fie ei pasionați sau nu de Istorie.

Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna decembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Pe Elena Ceaușescu o cunoaștem drept „Cabinetul 2”, „Savanta de renume mondial”. A fost din 1939, iubita lui Nicolae Ceaușescu și, din 23 decembrie 1947 și până pe 25 decembrie 1989, soția sa. S-a spus despre ea că, mai ales după 1980, când a intrat în Consiliul de Miniștri cu rang de Vicepreședinte al Consiliului, creându-se ulterior, pentru ea, funcția de Primvicepreședinte. De fapt, ascensiune ei începuse cu ascensiunea în PCR, din 1977, când își ocupă scaunul în „grupul restrâns” care conducea CPEx al CC al PCR.

Lenuța Petrescu vede lumina zilei pe 7 ianuarie. Nu se știe dacă a fost anul 1916 sau 1919. Datele din dosarele ei nu coincid peste tot. Fiică a unui țăran înstărit (cu un mic magazin sătesc și ceva pogoane de pământ), este dusă de fratele ei mai mare la București și angajată la „Jacqard”, o fabrică de elită a Capitalei, după ce făcuse puțină școală, 5-6 clase în Petrești-Dâmbovița, unde se născuse.

Îl cunoaște pe Nicolae Ceaușescu la o celebrare de 1 Mai, în 1939, când regele Carol al II-lea a organizat prin Mihai Ralea, o defilare a breslelor. La final, muncitorii, fiind ziua de Armindeni, au băut pelin și au mâncat mici la iarbă verde. Pe „Strada Veseliei”, un bal o alege „regina muncii”.

Nu pentru frumusețe ci pentru că se făcuse o chetă de către „Ajutorul Roșu”. Era o organizație comunistă ilegalistă care ajuta răniții din fabrici, uzine, cu medicamente, hrană, se ocupa de copiii muncitorilor. Ei tipăriseră cărți poștale și cine dintre domnișoarele muncitoare avea numele scris pe cele mai multe cărți poștale, câștiga.

Nicolae Ceaușescu a cumpărat cele mai multe cărți poștale și a scris numele ei. De atunci, cei doi nu s-au mai despărțit niciodată, decât când Nicolae era în detenție, de mai multe ori în intervalul 1939-1944. După aceea, au trăit împreună până la execuția din 25 decembrie 1989.

Cel mai probabil, agenta Siguranței, Lenuța Petrescu a primit dreptul să se apropie de Nicolae Ceaușescu. să-l viziteze când era închis și chiar să construiască o relație de natură intimă cu el, deși se știa că doar soțiile cu acte puteau avea acces la soții închiși. Se pare că Lenuța Petrescu s-a aflat și în apropierea cercurilor militare germane din București. Asta i-a sporit ambiția.

Nicolae Ceaușescu, după eliberarea sa din 1944 și după 23 august 1944, a urcat constant în partid. A fost în 1952, în Biroul Politic. Lenuța devenită Elena Ceaușescu la 23 decembrie 1947 a fost angajată la MAE, dar a fost dată afară pentru incompetență.

Nicolae, ajuns șef la DGIA și vice-ministru al Agriculturii a reușit să o ajute în următorul deceniu să ajungă șefa ICECHIM din 1967, institut creat încă de la debutul anilor 50. Ulterior, după 1971, Elena Ceaușescu urcă în partid, treaptă cu treaptă, asta deși Comisia de Revizie nu-i recunoscuse inițial activitatea de ilegalistă. În 1989, ajunsese să fie „eminența cenușie” (în fapt „dezastrul roșu”!) pentru regimul comunist în fruntea căruia, de jure stătea tovarășul ei de viață.

Almanahul Evenimentul Istoric, Nr.94, Decembrie 2025, încununarea unui an de muncă al editorilor și al redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă.

