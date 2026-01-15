Rebeliunea din Partidul Republican contra lui Trump a eșuat

Senatul Statelor Unite ale Americii a votat pentru anularea unei rezoluții privind puterile de război care viza limitarea autorității președintelui Trump în Venezuela, după ce administrația i-a asigurat pe doi parlamentari Republicani importanți că SUA nu are planuri de a desfășura trupe terestre sau de a continua o ocupație militară, potrivit WSJ.

Senatul condus de Republicani a votat miercuri seară cu 51-50 pentru a renunța la măsură, vicepreședintele JD Vance având votul decisiv. Aceasta a venit după o intensă activitate de lobby din partea Casei Albe și a oficialilor din cabinet, în special a secretarului de stat Marco Rubio, care a interacționat personal cu senatorii Republicani sceptici, argumentând că rezoluția este inutilă și riscă să-l constrângă pe președinte într-o situație rapidă.

Trump a atacat pe rețelele de socializare și în apeluri telefonice cinci transfugi Republicani care s-au alăturat Democraților într-un vot inițial de promovare a măsurii săptămâna trecută, scriind pe X că aceștia „nu ar trebui să mai fie aleși niciodată în funcții”.

Senatorii Todd Young din Indiana și Josh Hawley din Missouri, doi dintre senatorii Republicani care au votat cu Democrații, și-au schimbat tabăra miercuri.

Young a declarat că a primit asigurări de la oficialii administrației că nu există trupe americane în Venezuela și că Rubio i-a dat un angajament scris, pe care Young l-a publicat, că administrația se va prezenta la Congres pentru autorizare formală înainte de orice operațiuni militare majore în Venezuela. Young a mai spus că Rubio a fost de acord să participe la o audiere publică a comisiei Senatului la sfârșitul acestei luni.

Anterior, Hawley a declarat că Rubio l-a asigurat, de asemenea, că SUA nu au desfășurat și nici nu au planificat să desfășoare trupe terestre în Venezuela și că orice astfel de acțiune va fi prezentată Congresului.

„Mi-a spus direct: «Nu vom trimite trupe terestre»”, a spus Hawley. Hawley a mai spus că a analizat materialele juridice de la Departamentul de Justiție și a vorbit direct cu Trump, care a susținut că rezoluția „i-ar lega mâinile”.

Liderii Republicani au susținut că invocarea Legii privind puterile de război a fost prematură. „Nu există trupe pe teren”, a declarat reporterilor liderul majorității din Senat, John Thune.

Democrații i-au acuzat pe Republicani că se retrag sub presiunea lui Trump și au susținut că Congresul nu și-ar exercita autoritatea constituțională asupra acțiunilor militare. „Este dezamăgitor că colegii mei l-au lăsat pe președinte să-i ia în bătaie până la a se supune”, a declarat senatorul Tim Kaine (Democrat, Virginia), care a co-sponsorizat legea împreună cu senatorul Rand Paul (Republican, Kentucky).

Rezoluția urmărea să impună o autorizație explicită din partea Congresului pentru implicarea militară susținută a SUA în Venezuela, în urma unei operațiuni americane care a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Senatul a folosit o procedură neobișnuită pentru a bloca măsura. Miercuri seară, președintele Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, Jim Risch (Republican, Idaho), a solicitat o chestiune de ordine, argumentând că rezoluția privind puterile de război nu merita o considerație „privilegiată” care să o dea dreptul la vot, deoarece trupele americane nu erau implicate activ în ostilități.

Adoptarea chestiunii de ordine a blocat oficial Senatul de la organizarea unui vot final asupra rezoluției. De asemenea, a ridicat orice prag de vot înapoi la 60, în conformitate cu majoritatea celorlalte legi care ajung în plenul Senatului, în loc de o majoritate simplă.

La începutul săptămânii, Risch a trimis o scrisoare administrației pentru a confirma că operațiunea militară s-a încheiat și că trupele americane nu mai erau implicate. Rubio a răspuns spunând: „Nu există forțe armate americane în Venezuela”, dar nu a spus că operațiunea s-a încheiat și nici nu a abordat consolidarea forțelor navale din Caraibe.

Într-un interviu acordat ziarului New York Times, Trump a declarat că SUA ar putea supraveghea tranziția Venezuelei timp de „mulți ani”, în timp ce înalți oficiali au discutat despre controlul veniturilor din petrol și despre modelarea viitorului politic al țării - declarații pe care Democrații le consideră asemănătoare cu un proce de „nation building”. Oficialii administrației au caracterizat acțiunea de capturare a dictatorului comunist Maduro ca pe o acțiune limitată, de tip aplicare a legii, mai degrabă decât un act de război.

Senatoarea Lisa Murkowski (Republicană, Alaska), care, la fel ca Rand Paul și senatoarea Susan Collins (Republicană, Maine), a luat din nou partea Democraților miercuri, a declarat că postura publică a Casei Albe intră în conflict cu asigurările trimise în cadru privat. „Este confuz”, a spus ea.