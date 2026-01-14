Administrația Trump a anunțat eliberarea mai multor cetățeni americani din Venezuela

Mai mulți cetățeni americani, reținuți în Venezuela, au fost eliberați, a anunțat administrația președintelui Donald Trump. Oficialii Departamentului de Stat au salutat decizia autorităților interimare de la Caracas, numind-o „un pas important în direcția corectă” și un semnal de cooperare între cele două țări.

„Salutăm eliberarea americanilor deținuți în Venezuela. Este un pas important în direcția corectă din partea autorităților interimare”, a declarat marți un oficial al Departamentului de Stat al Statelor Unite, sub protecția anonimatului.

Reprezentantul diplomației SUA nu a oferit detalii privind identitatea persoanelor eliberate și nici numărul exact al acestora. Confirmarea eliberării a venit după ce Statele Unite au solicitat autorităților interimare din Venezuela să înceapă eliberarea a zeci de deținuți încarcerați din rațiuni politice, un demers susținut și de familiile acestora.

Potrivit autorităților de la Washington, decizia vine după ce președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a ordonat eliberarea unor deținuți în urma atacului american din 3 ianuarie, operațiune care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro. Președintele Donald Trump a salutat gestul Caracasului și a anunțat că a „anulat” o nouă acțiune militară împotriva Venezuelei.

Numeroase persoane au fost reținute în Venezuela pentru participarea la proteste împotriva rezultatului alegerilor prezidențiale din 2024, care au fost câștigate de Nicolás Maduro. Printre cei eliberați recent s-ar număra și cetățeni spanioli și italieni.

Eliberarea cetățenilor americani deținuți în străinătate reprezintă o prioritate declarată pentru administrația de la Washington. Oficialii americani au subliniat constant importanța protejării concetățenilor aflați în detenție în afara țării.

Statele Unite ale Americii au reușit să obțină deja, anul trecut, eliberarea unor americani în urma unui acord negociat cu guvernul condus atunci de Nicolás Maduro. Această măsură face parte din eforturile diplomatice continue ale administrației pentru protejarea cetățenilor săi.