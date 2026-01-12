Eliberarea deținuților politici din Venezuela, praf în ochii lui Trump, acuză fiul liderului opoziției

Autoritățile venezuelene au anunțat recent eliberarea unui număr deținuți considerați prizonieri politici, într-o mișcare prezentată ca un gest de bunăvoință, potrivit BBC.

Anunțul survine după o operațiune a Statelor Unite împotriva președintelui Nicolás Maduro și a stârnit reacții mixte, atât în rândul familiei deținuților, cât și la nivel internațional.

Ramón Guanipa, fiul lui Juan Pablo Guanipa, lider al opoziției și apropiat al Mariei Corina Machado, a avertizat președintele american Donald Trump să nu fie "păcălit" de guvernul venezuelean.

El a subliniat că, până în prezent, doar aproximativ 40 dintre cei peste 800 de deținuți politici au fost eliberați. „Vreau să îi spun președintelui Trump că nu trebuie să fie păcălit și [să] mențină presiunea asupra acestor oameni", a declarat Guanipa pentru BBC Mundo.

Totuși, el a mulțumit totodată administrației americane pentru presiunea exercitată. "Vreau să îi mulțumesc președintelui Trump pentru presiunea pe care o exercită. A fost cel mai mare aliat al nostru în această situație", a adăugat acesta.

Guvernul venezuelean a comunicat că vor fi eliberați deținuți considerați politici de grupurile de apărare a drepturilor omului, prezentând acest demers ca un gest de bunăvoință.

Printre cei confirmați ca fiind eliberați se numără și mai mulți opozanți cunoscuți, iar Ministerul de Externe spaniol a confirmat că cinci cetățeni spanioli au fost eliberați, inclusiv avocatul pentru drepturile omului Rocío San Miguel.

Jorge Rodríguez, lider al Adunării Naționale și fratele președintei interimare Delcy Rodríguez, a afirmat că un "număr important deținuți venezueleni și străini" va fi eliberat "imediat".

În afara închisorii El Helicoide, atmosfera rămâne tensionată, iar rudele deținuților continuă să stea de veghe. Carmen Farfán, a cărei fiu José Gregorio Reyes a fost reținut împreună cu soția și un prieten, a declarat că nu știe unde sunt deținuți, dar se află la El Helicoide pentru a solicita eliberarea acestora.

„Sperăm să ne spună unde îi țin. Suntem disperați. Am așteptat zile întregi fără niciun răspuns", a spus Farfán.

Ramón Guanipa a povestit că tatăl său a fost eliberat doar parțial și a resimțit o senzație de "înfrângere". "Dar, în același timp, găsești un alt motiv să lupți. Lupt ca guvernul interimar să facă ceea ce spune că va face", a explicat el.

Juan Pablo Guanipa a fost arestat după ce a contestat rezultatele alegerilor prezidențiale din 2024, considerate de ONU lipsite de transparență, iar Statele Unite nu au recunoscut legitimitatea lui Maduro. Autoritățile venezuelene au declarat că acuzațiile împotriva opozantului includ terorism și trădare.

El Helicoide, închisoarea unde au fost reținuți mulți opozanți, a fost inițial conceput ca un centru comercial, dar a devenit un simbol al represiunii politice sub conducerea lui Maduro.

Anunțul guvernului privind eliberarea deținuților a urmat declarațiilor lui Trump, care afirmase că autoritățile venezuelene vor închide El Helicoide. Dezvoltările actuale sunt văzute ca primul test al influenței administrației Trump în Venezuela.

Deși guvernul a prezentat eliberările ca un semn de cooperare cu Statele Unite, numărul mic de deținuți eliberați a stârnit îngrijorări în rândul opoziției și organizațiilor pentru drepturile omului, care consideră că aceste acțiuni reprezintă doar un prim pas, insuficient pentru o tranziție clară a puterii.