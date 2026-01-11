Nicolas Maduro, mesaj din detenție. SUA îi îndeamnă pe americani să plece din Venezuela

Statele Unite au emis sâmbătă un apel către cetățenii lor pe care-i îndeamnă să părăsească Venezuela, din motive de securitate, la o săptămână după capturarea lui Nicolas Maduro, care a declarat din detenția sa din New York că se simte bine, conform AFP.

Președintele venezuelean destituit Nicolas Maduro a declarat din centrul de detenție Brooklyn din New York că se simte bine.

„Suntem bine. Suntem luptători”, a declarat acesta, într-un mesaj apărut într-un video cu fiul său, publicat sâmbătă de partidul de guvernământ din Venezuela.

Acuzați, printre altele, de trafic de droguri, Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au pledat nevinovați la înfățișarea de luni în fața unui tribunal american și se află în detenție în Statele Unite, în așteptarea următoarei audieri programate pentru 17 martie, în timp ce aproximativ o mie de susținători au mărșăluit sâmbătă la Caracas, cerând eliberarea lor.

Apelurile zilnice la demonstrații în sprijinul liderului socialist demis continuă de la operațiunea militară americană din 3 ianuarie, însă mobilizarea a fost mai redusă sâmbătă, fără prezența unor personalități proeminente ale PSUV pentru a se adresa mulțimii, posibil și pe fondul oboselii provocate de adunările repetate, notează AFP. Manifestația a coincis cu aniversarea învestirii lui Nicolas Maduro pentru un al treilea mandat, după alegerile din 2024 denunțate de opoziție ca frauduloase.

Televiziunea publică a difuzat imagini cu președinta interimară Delcy Rodriguez vizitând un târg agricol în Petare, cartier din Caracas unde a avut loc și o mică demonstrație pro-Maduro, Rodriguez declarând că autoritățile nu se vor opri până la revenirea acestuia. După înlăturarea lui Maduro, Rodriguez a depus jurământul ca președinte interimar și negociază cu Washingtonul, guvernul său anunțând demararea unui proces exploratoriu pentru restabilirea relațiilor diplomatice cu SUA, rupte din 2019.

Administrația Trump rămâne în contact strâns cu autoritățile interimare de la Caracas, a declarat sâmbătă un oficial al Departamentului de Stat după o vizită a unor diplomați american. Donald Trump a afirmat că că a „anulat” un nou atac asupra Venezuelei datorită „cooperării” acesteia și că Washingtonul intenționează să-și „dicteze” deciziile, afirmații respinse de Caracas, care susține că nu este „nici subordonată, nici supusă” SUA.

Departamentul de Stat i-a îndemnat pe americani să nu călătorească în Venezuela și pe cei aflați deja acolo, să părăsească țara de urgență din cauza situației de securitate „instabilă” . Autoritățile venezuelene au respins alerta, susținând că aceasta se se bazează pe „discursuri inexistente”, iar țara se bucură de „calm, pace și stabilitate absolută”.