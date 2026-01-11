Căderea lui Maduro decimează axa Rusia-Iran-China în America Latină. Opinie Jerusalem Post

Stupoarea Moscovei, șocul Beijingului și furia Teheranului la capturarea lui Maduro dezvăluie cât de catastrofală este cu adevărat această pierdere.

În timp ce analiștii dezbat legalitatea extracției peste noapte a lui Nicolás Maduro din Venezuela de către președintele american Donald Trump, aceștia pierd din vedere esențialul. Operațiunea reprezintă mult mai mult decât înlăturarea unui dictator narco-terorist!

Ea marchează o înfrângere strategică devastatoare pentru Rusia, Iran și China. Toate aceste puteri au investit masiv în regimul Maduro, considerându-l un punct de sprijin critic pentru subminarea influenței americane în emisfera vestică.

Timp de peste un deceniu, aceste trei puteri autoritare au folosit Venezuela ca poartă de acces către America Latină, transformând o democrație prosperă într-o rampă de lansare pentru operațiuni anti-americane.

Aventura Rusiei în Venezuela nu a fost niciodată axată în principal pe petrol, ci pe contestarea primatului american în propria „curte”. Vladimir Putin a folosit Venezuela pentru a demonstra că Rusia rămâne o putere globală capabilă să proiecteze influență oriunde.

Au existat provocări geopolitice. Un exemplu este desfășurarea bombardierelor strategice TU-160 în 2008 și a sistemelor de rachete S-300 în 2019 au fost semnale că Moscova poate opera nestingherită de lângă granițele SUA. Mai mult, Rusia a pompat peste 10 miliarde de dolari pentru a susține regimul Maduro, folosind Venezuela ca pârghie împotriva sprijinului american pentru Ucraina și Georgia.

Această strategie este acum în demolată. Extracția lui Maduro demonstrează că superioritatea militară convențională a SUA rămâne de necontestat în regiune. Răspunsul palid al ministrului de externe Serghei Lavrov trădează impotența logistică a Rusiei la 10.000 km de Moscova.

Implicarea Iranului în Venezuela a reprezentat unul dintre cele mai ambițioase eforturi ale Teheranului de a stabili o bază strategică în afara Orientului Mijlociu. Iranul a oferit regimului Maduro antrenament pentru serviciile de informații, tehnologie de supraveghere și sprijin pentru rețelele Hezbollah din America de Sud.

Capturarea lui Maduro vine în cel mai prost moment pentru Teheran, care se confruntă deja cu proteste interne masive și izolare internațională. Mesajul pentru protestatarii din Teheran este inconfundabil: influența globală a Iranului există mai degrabă în propagandă decât în realitate.

Probabil nicio putere nu pierde mai mult decât China. Beijingul a investit peste 62 de miliarde de dolari în Venezuela în ultimul deceniu, reprezentând 53% din toate împrumuturile chinezești acordate Americii Latine. Într-un mod demonstrativ, forțele SUA au lovit la câteva ore după ce oficialii chinezi s-au întâlnit cu Maduro la Caracas.

Astfel, China a învățat că nici măcar angajamentele financiare masive nu pot proteja clienții autoritari de acțiunile militare americane atunci când Washingtonul decide că schimbarea de regim îi servește interesele. Beijingul trebuie acum să aleagă între a trece la pierderi zeci de miliarde sau a negocia cu orice guvern va apărea.

Extracția lui Maduro demonstrează că adversarii Americii au supraestimat grav capacitatea lor de a provoca influența SUA în emisfera vestică. Axa autocrațiilor a crezut că poate crea poli de putere alternativi chiar la ușa Americii. Toată această investiție s-a evaporat într-o singură noapte, scrie Jerusalem Post.

Regimurile autoritare din întreaga lume care se bazează pe sprijinul Rusiei, Iranului sau Chinei trebuie să-și recalculeze poziția. Aceste puteri nu își pot proteja clienții atunci când situația devine critică.