America Latină îngenunchează Spania colonială! Nici nu știa Napoleon, la începerea Războiului Peninsular ce efect va avea acel război european contra Spaniei, Imperiu colonial, asupra destinului Americii Latine.

Acum două secole, America Latină devenea independentă. Spania deținea cele mai multe colonii, în timp ce Brazilia era deținută de Portugalia. Procesul de independență poate fi urmărit în general, în perioada 1810-1825.

Nu poți deschide manualele de istorie fără să afli astăzi de Manuel Belgrano ca erou al Argentinei sau de Jose de San Martin în istoria statului Peru ori de Manuel Hidalgo sau Jose Maria Morelos în istoria Mexicului. Sau nu poți trece prea ușor peste marele gânditor și tactician sud-american care a fost Simon Bolivar, supranumit „El Libertador”.

De departe, dintre toți liderii menționați, se detașează figura marelui Simon Bolivar. El ar fi dorit o uniune andină latino-americană pe modelul SUA. Federația Anzilor, din păcate, pentru el, nu s-a realizat. Deși spaniola era limba europeană comună, erau prea mari diferențele autohtone între noile state rezultate ca urmare a independenței.

Aflate în plin proces de edificare statală, Statele Unite ale Americii, puterea în expansiune în America de Nord, nu puteau sta cu mâinile în sân. Doctrina Președintelui SUA , James Monroe, al cincilea președinte american, în intervalul 1817-1825 a implicat non-intervenția europeană pe continentul american.

De aceea, statele latino-americane, devenite independente, au mers fiecare pe drumul pe care și l-au ales, având uneori chiar și conflicte între ele. Au mai rămas pe continentul sud-american câteva colonii franceze și olandeze care au rezistat până în secolul XX chiar.

