Edmundo Gonzalez Urrutia cere recunoașterea explicită a victoriei sale electorale din Venezuela

Liderul opoziției venezuelene, Edmundo Gonzalez Urrutia, aflat în exil în Spania, a cerut vineri recunoașterea „explicită” a victoriei sale la alegerile prezidențiale din 28 iulie 2024. Solicitarea vine în contextul în care rezultatul oficial al scrutinului îl indică drept câștigător pe fostul președinte Nicolas Maduro, capturat de Statele Unite la începutul lunii ianuarie, potrivit relatării AFP.

Potrivit unui comunicat transmis de echipa sa, Edmundo Gonzalez Urrutia a abordat subiectul într-o conversație telefonică purtată cu prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez. În cadrul discuției, liderul opoziției a subliniat că procesul de revenire la democrație în Venezuela depinde în mod direct de recunoașterea rezultatului alegerilor.

„Reconstrucția democratică din Venezuela este condiționată de recunoașterea explicită a rezultatelor alegerilor din 28 iulie 2024”, a afirmat Edmundo Gonzalez Urrutia, conform comunicatului.

Vizată de un mandat de arestare emis de autoritățile venezuelene, figura centrală a opoziției a părăsit Venezuela în septembrie 2024 și s-a refugiat în Spania. Țara iberică găzduiește o comunitate numeroasă de cetățeni venezueleni, estimată la câteva sute de mii de persoane, care au emigrat în ultimii ani pe fondul crizei politice și economice.

Opoziția venezueleană susține că Edmundo Gonzalez Urrutia este câștigătorul legitim al alegerilor prezidențiale. În sprijinul acestei poziții, reprezentanții opoziției au publicat procesele-verbale ale secțiilor de votare, documente pe care guvernul de la Caracas le-a calificat drept frauduloase.

În cadrul convorbirii cu premierul spaniol, Edmundo Gonzalez Urrutia s-a referit la complexitatea proceselor de tranziție politică. Potrivit comunicatului, el a subliniat că astfel de tranziții nu pot fi reduse la acțiuni punctuale sau simbolice.

„Președintele ales a afirmat că tranzițiile politice autentice sunt complexe și nu pot fi reduse la gesturi parțiale”, se arată în documentul transmis de echipa sa.

Mesajul a fost formulat în contextul recentelor eliberări de prizonieri politici din Venezuela, anunțate de autorități în zilele precedente.

Edmundo Gonzalez Urrutia și-a exprimat vineri „profunda bucurie” față de eliberarea mai multor prizonieri politici, printre care și fostul candidat la președinție Enrique Marquez. Cu toate acestea, liderul opoziției a avertizat că astfel de măsuri pot fi interpretate ca „gesturi tactice”, dacă nu sunt însoțite de schimbări structurale.

În discuția cu Pedro Sanchez, el a atras atenția că eliberările selective nu pot înlocui restabilirea deplină a drepturilor civile și politice. Potrivit comunicatului, Edmundo Gonzalez Urrutia a subliniat că „mulți” prizonieri politici continuă să se afle în detenție.

De asemenea, el a insistat că recunoașterea mandatului democratic acordat de alegători pe 28 iulie 2024 rămâne esențială, atât în cazul său, cât și al Maria Corina Machado, care l-a înlocuit în cursa electorală și este menționată în comunicat ca beneficiară a sprijinului popular.

Situația politică din Venezuela a fost influențată și de reacțiile internaționale de după capturarea lui Nicolas Maduro. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Maria Corina Machado, cu care urmează să se întâlnească, nu este calificată să conducă țara. Această afirmație a adăugat un nou element de tensiune într-un context deja marcat de poziții divergente pe scena internațională.

Organizația neguvernamentală Foro Penal, specializată în monitorizarea cazurilor de detenție politică, estima până joi existența a 806 prizonieri politici în Venezuela. Dintre aceștia, 175 sunt militari, potrivit datelor ONG-ului.

Printre persoanele aflate în detenție se numără și Rafael Tudares Bracho, ginerele lui Edmundo Gonzalez Urrutia. Acesta a fost condamnat la începutul lunii decembrie la 30 de ani de închisoare, conform familiei sale, fiind acuzat de „complot” și „terorism”.