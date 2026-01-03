International

Cine ar putea fi succesorul lui Nicolas Maduro. Donald Trump o ia în considerare pe Maria Machado

Cine ar putea fi succesorul lui Nicolas Maduro. Donald Trump o ia în considerare pe Maria MachadoMaria Corina Machado. Sursa foto: Instagram/ mariacorinamachado
Din cuprinsul articolului

În timp ce vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, se află în Rusia, iar la Caracas persistă incertitudinea după anunțurile privind capturarea lui Nicolas Maduro, pe scena internațională apare un alt scenariu: Donald Trump ia în considerare susținerea Mariei Corina Machado, pentru preluarea conducerii. Cele două piste conturează un tablou complicat al viitorului politic al Venezuelei, în contextul tensiunilor declanșate după intervenția americană.

Succesorul lui Nicolas Maduro s-ar afla în Rusia

Vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez — considerată una dintre posibilele variante de succesiune la conducere — se află în Rusia, potrivit a patru surse care au confirmat deplasarea sa, după anunţurile lui Donald Trump privind capturarea lui Nicolas Maduro şi scoaterea acestuia din ţară, scrie Reuters. În acelaşi timp, fratele ei, Jorge Rodriguez, preşedintele Adunării Naţionale, ar fi rămas la Caracas, au precizat alte trei surse care cunosc poziţia acestuia.

În cursul zilei, Delcy Rodriguez a apărut la televiziunea de stat cu un mesaj audio, cerând dovezi că Maduro şi soţia sa, Cilia, sunt în viaţă. În schimb, Jorge Rodriguez nu a mai avut apariţii publice după atac, alimentând speculaţiile privind situaţia din vârful puterii de la Caracas.

Ministerul de Externe al Rusiei a transmis pentru agenția TASS că datele conform cărora vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodríguez, s-ar afla în Rusia „sunt false”.

Delcy Rodriguez

Delcy Rodriguez. Sursă foto: Captură video

Trump deschide discuția despre Maria Corina Machado

Chestionat de Fox News dacă o va sprijini pe lidera opoziţiei, Maria Corina Machado — aflată în prezent în Norvegia — pentru a prelua conducerea țării, Donald Trump a declarat că „va trebui să luăm în considerare asta chiar acum”, notează BBC. Fostul preşedinte american a adăugat: „Ei au un vicepreședinte, după cum știți. Nu știu ce fel de alegeri au fost acelea, dar, știți, alegerea lui Maduro a fost o rușine”.

Trump, avertisment pentru oamenii lui Maduro

Trump a transmis, de asemenea, că orice persoană care rămâne fidelă lui Nicolas Maduro riscă un „viitor sumbru”. El a susţinut că acţiunea de capturare a liderului venezuelean „transmite un mesaj că nu ne vom mai lăsa călcați în picioare.” Potrivit acestuia, Statele Unite pierd anual sute de mii de oameni din cauza drogurilor, subliniind că „nu vom mai permite acest lucru”.

