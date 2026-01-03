Maria Machado prevedea sfârșitul regimului Maduro. Ce urmează să se întâmple în Venezuela

Lidera opoziţiei din Venezuela, María Corina Machado, afirma încă din decembrie că perioada lui Nicolas Maduro la conducere se apropie de final, ridicând întrebări despre evoluțiile politice care ar putea urma în țară.

Într-un interviu acordat pe 12 decembrie, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2026 a spus că prăbușirea guvernării actuale este inevitabilă.

„Ce pot să vă spun este că regimul Maduro se află în ultimele zile. Se va sfârşi, cu sau fără negocieri. Este în interesul lui Maduro ca acest lucru să se întâmple prin negocieri”, a declarat ea în spaniolă, în timpul unui interviu acordat din Oslo postului de televiziune columbian RCN TV.

În aceeaşi zi, Machado a reiterat ideea în faţa presei, subliniind că prioritatea sa este realizarea unei „tranziţii ordonate şi paşnice” după plecarea lui Maduro.

În momentul în care a primit Premiul Nobel pentru Pace, la 10 octombrie, Machado se ascundea în Venezuela de mai bine de un an, fiind recunoscută ca lider al opoziţiei. În ultimii doi ani, în vârstă de 58 de ani și de profesie inginer industrial, ea a reușit să mobilizeze o populaţie dezamăgită după ani de criză economică şi socială.

Deși i s-a interzis să călătorească timp de un deceniu, pe 11 decembrie a apărut la Oslo, după ce a părăsit în secret țara. În 2023, a organizat alegeri primare fără sprijin oficial, readucând opoziţia în prim-plan într-un context marcat de represiune și arestări.

Mamă a trei copii şi căsătorită cu un avocat constituţionalist, mesajul ei a fost ferm: Maduro conduce o „mafie” care a jefuit ţara şi îşi reprimă poporul.

Anul trecut, autorităţile electorale apropiate regimului au anunţat realegerea lui Maduro, într-un scrutin considerat de mulţi fraudulos. Guvernul a etichetat-o pe Machado drept fascistă şi teroristă, acuzând-o că ar fi încercat să orchestreze o conspiraţie de dreapta.

La începutul lui 2024, cea mai înaltă instanţă din Venezuela i-a interzis să candideze la preşedinţie, invocând presupuse nereguli financiare din perioada mandatului de deputat.

Direcţia politică a ţării rămâne incertă. Conform Constituţiei, puterea ar trebui preluată de vicepreşedintele Delcy Rodríguez, dacă preşedintele nu îşi poate exercita funcţia. Rodríguez a precizat că autorităţile nu cunosc locul în care se află Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores.

În aceste condiţii, opoziţia — din interior şi din exil — vede momentul drept o oportunitate majoră. Susţinătorii ei afirmă că Edmundo Gonzalez, politician exilat, ar fi adevăratul câştigător al alegerilor din 2024.

În contextul actual, sunt luate în calcul mai multe variante. Unul dintre acestea ar fi aplicarea articolului 233 din Constituţie. În situaţia „absenţei absolute” a preşedintelui, Delcy Rodríguez ar prelua conducerea şi ar convoca alegeri în 30 de zile, noul preşedinte urmând să aibă mandat complet de șase ani.

O altă variantă este colapsul regimului. Principalele figuri ale puterii ar putea demisiona sau părăsi ţara. Edmundo González Urrutia, diplomat și academician aflat în exil în Spania, ar deveni opţiunea favoritã a opoziţiei. El este sprijinit de María Corina Machado, care a declarat la Oslo că mişcarea sa se pregăteşte pentru „o tranziţie ordonată şi paşnică”. Machado a afirmat în decembrie că González i-a propus poziţia de vicepreşedinte şi că „marea majoritate” a poliţiei şi armatei ar urma ordinele noii administraţii.

Intervenţie militară internă. Actualul ministru al Apărării, Vladimir Padrino López, a transmis că Venezuela va rezista prezenței trupelor străine după atacurile SUA. „Această invazie reprezintă cea mai mare atrocitate pe care a suferit-o ţara”, a declarat el.