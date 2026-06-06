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81 de euro pentru mâncare și vin la discreție: Banchetele care agită Franța

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81 de euro pentru mâncare și vin la discreție: Banchetele care agită Franțabanchet Franta / sursa foto: captura video
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Din cuprinsul articolului

Banchetele care agită Franța adună 3.500 de alsacieni înfometați, care înghit platouri cu mezeluri și izbucnesc periodic în coruri zgomotoase. Este una dintre cele mai recente evenimente ale unui fenomen festiv care cuprinde Franța provincială, potrivit BBC.

Ce sunt banchetele Le Canon Français

Orașul alsacian Colmar a găzduit weekendul trecut un nou banchet gigantic organizat de compania Le Canon Français. Pentru 81 de euro, participanții au primit patru feluri de mâncare din gastronomia locală, vin nelimitat și câteva ore de petrecere colectivă.

Evenimentele au devenit extrem de populare, dar au intrat și în centrul unei controverse politice. Partidul de extremă stânga radicală La France Insoumise (LFI) acuză organizatorii că ar promova o așa-zisă „agendă de extremă dreapta”. Radicalii de stânga susțin că la aceste banchete ar avea loc scandări rasiste și insulte la adresa personalului imigrant. De asemenea, extrema stângă acuză că prezența frecventă a cărnii de porc în meniu ar exclude în mod intenționat musulmanii și vegetarienii.

Cine organizează banchetele

Criticile vizează și implicarea financiară a investitorului Pierre-Edouard Stérin, un miliardar conservator care a cumpărat o participație de 30% în companie. Stérin este cunoscut pentru susținerea unor idei de dreapta, precum reducerea imigrației, stoparea avortului și promovarea moștenirii creștine a Franței.

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„Dacă ar fi fost de bună credință, Le Canon Français nu l-ar fi acceptat niciodată pe Stérin ca investitor. Dar au făcut-o - i-au luat banii”, acuză Emma Fourreau, membră din partea partidului extremist de stânga LFI a Parlamentului European.

Organizatorii resping ferm aceste acuzații ale extremei stângi radicale. Pierre-Alexandre de Boisse, unul dintre fondatorii Le Canon Français, spune că banchetele nu sunt altceva decât o reînviere a unei vechi tradiții franceze de mese colective.

„În zilele noastre, oamenii își pierd atât de mult timp singuri, în casele lor, pe rețelele de socializare. Au pierdut obiceiul de a fi împreună și de a vorbi. Ceea ce ne face cea mai mare plăcere este când îl vedem pe avocat stând lângă brutar, vorbind”, declară de Boisse.

Cine sunt clienții banchetelor Le Canon Français

La banchetul din Colmar, desfășurat într-un spațiu vast asemănător unui hangar, atmosfera e una festivă. Participanții, majoritatea tineri între 20 și 30 de ani, au cântat împreună hituri ale lui Michel Delpech și Joe Dassin. Mulți purtau berete și bretele, iar femeile purtau costume tradiționale alsaciene.

„Venim pentru patru lucruri: atmosferă, prieteni, băutură și mâncare”, a declarat un participant.

De Boisse spune că mulţi dintre clienţi votează, probabil, cu partide de dreapta, dar respinge ideea că evenimentele ar avea un caracter politic.

„Desigur, nu putem controla minţile tuturor oamenilor care vin. Şi ocazional, poate cineva beat spune ceva stupid. Dar regulile noastre sunt destul de clare şi sunt stabilite în cartă, pe care toată lumea o semnează atunci când cumpără un bilet”, explică el.

Extrema stângă radicală vrea interzicerea petrecerilor

Partidul de extremă stânga radicală LFI a cerut autorităţilor locale să interzică aceste banchete, reușind parțial la Quimper. În Caen, poliţia a deschis o anchetă preliminară privind posibile provocări.

Fenomenul reflectă polarizarea profundă a societăţii franceze. Pentru unii, banchetele reprezintă un mod de a celebra tradiţia şi comunitatea. Pentru radicalii de extremă stânga, ele ar fi un simptom al unei derive naţionaliste.

Însă Pierre-Alexandre De Boisse încheie cu o întrebare: „De ce nu ne pot lăsa pur şi simplu în pace?”

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