Taylor Swift și Travis Kelce se pregătesc pentru unul dintre cele mai mediatizate evenimente mondene ale anului, iar locul ales pentru ceremonie ar putea surprinde pe toată lumea. Potrivit unor surse citate de Page Six, cei doi intenționează să își organizeze nunta la Madison Square Garden din New York, una dintre cele mai cunoscute arene din lume.

Sursele susțin că planurile sunt păstrate într-un secret strict, iar confidențialitatea reprezintă o prioritate absolută pentru cuplu.

Pentru protejarea invitaților și a evenimentului, organizatorii ar lua în calcul măsuri speciale de securitate, inclusiv transportul participanților cu autobuze cu geamuri fumurii și utilizarea mai multor căi de acces în incinta complexului.

Deși Madison Square Garden este cunoscut mai ales ca gazdă pentru meciurile echipelor New York Knicks și New York Rangers, precum și pentru concerte de amploare, sursele afirmă că spațiul poate fi transformat complet pentru o ceremonie exclusivistă.

Arena nu are programate evenimente între 29 iunie și 6 iulie, perioadă care coincide cu informațiile potrivit cărora nunta ar urma să aibă loc în weekendul de 3 iulie.

Printre invitații despre care se speculează că ar fi primit deja invitații se numără Selena Gomez, Gigi Hadid, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, surorile Haim și Suki Waterhouse. În schimb, potrivit Page Six, actorul Miles Teller și soția sa, Keleigh Sperry, nu s-ar afla pe lista finală a invitaților.

În ultimele săptămâni, Swift și Kelce au fost văzuți frecvent în New York, alimentând speculațiile că se ocupă personal de pregătirile pentru eveniment. Cei doi s-au logodit în august 2025 și au fost observați luând masa în mai multe restaurante populare din Manhattan.

Nunta ar urma să aibă loc într-un weekend extrem de aglomerat pentru New York, când sunt programate festivitățile dedicate Zilei Independenței, evenimente sportive majore și manifestări organizate cu ocazia aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

Taylor Swift are o legătură specială cu New York-ul, unde locuiește de peste un deceniu și pe care l-a celebrat inclusiv prin piesa „Welcome to New York”, devenită un simbol al relației sale cu orașul.