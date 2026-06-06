Witkoff și Kushner, consultări cu experți nucleari de la Oak Ridge

Potrivit unor oficiali americani citați de Axios, mai mulți dintre experți au călătorit cu Steve Witkoff și Jared Kushner în Oman, înainte de începerea Operațiunii Epic Fury, pentru a negocia cu regimul din Iran pe dosarul nuclear.

Steve Witkoff și Jared Kushner s-au consultat joi cu experți tehnici de la Laboratorul Național Oak Ridge din Tennessee cu privire la pregătirile pentru un posibil acord nuclear cu regimul din Iran.

Witkoff și Kushner, trimisii președintelui american Donald Trump pentru Iran, consideră că echipa Oak Ridge ar putea participa la negocierile nucleare cu Republica Islamică.

Potrivit raportului, aproximativ 100 de experți au fost selectați recent pentru a participa la discuțiile nucleare cu echipa din Iran, în cazul în care se ajunge la un acord preliminar.

În acest caz, s-ar elabora un plan pentru verificarea respectării acordului de către Iran, limitarea în continuare a îmbogățirii sale nucleare și eliminarea corespunzătoare a materialelor nucleare iraniene existente, se arată în raport.

Oficialii americani au menționat că mai mulți dintre cei 100 de experți au participat recent la îndepărtarea uraniului îmbogățit din Venezuela, care a ajuns ulterior în Carolina de Sud.

În plus, oficialii americani au declarat că unii dintre experți au călătorit împreună cu Witkoff și Kushner în Oman înainte de începerea Operațiunii Epic Fury pentru a negocia cu Iranul pe tema nucleară.

Un oficial american a declarat pentru Axios că întâlnirea din Tennessee „nu înseamnă” că un acord este iminent cu regimul din Iran, ci mai degrabă este „un semn că negocierile se află într-o fază foarte serioasă și că există șanse mari să îl finalizăm și vrem să fim pregătiți”.

„Aceștia sunt cei mai importanți experți nucleari din SUA care știu cum să facă lucrurile tehnice pe care le va implica un acord cu Iranul”, a adăugat un oficial.

Casa Albă și Administrația Națională pentru Securitate Nucleară au refuzat să facă orice comentarii.

Laboratorul Național Oak Ridge angajează experți nucleari americani de top specializați în îmbogățirea uraniului și tehnologia centrifugelor, potrivit Axios, materialele nucleare din țări care le dețineau anterior, cum ar fi Kazahstanul și Libia, fiind direcționate prin laborator în trecut.