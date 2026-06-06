Prim-ministrul Edi Rama a citicat protestele ecologiștilor față de ideea construirii unei stațiuni de lux planificate în Albania, numindu-le o campanie încărcată politic, alimentată de adversarii președintelui american Donald Trump, într-un interviu pentru Politico. El a spus că proiectul nu prezintă niciun risc pentru flamingo și alte animale sălbatice.

Ecologiștii din Albania au ieșit în stradă în ultimele zile pentru a protesta față de planurile ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner, de a ridica o stațiune de lux pe insula Sazan și pe coasta Zvërnec. Mișcarea ecologiștilor a fost numită „revoluția flamingo” de protestatari, deoarece zona ar fi un habitat important pentru aceste păsări roz.

Edi Rama a apărat stațiunea planificată de Jared Kushner, spunând că politica sa de a atrage investiții străine pentru a dezvolta industria turistică din Albania a fost cea corectă. El a respins criticile, spunând că protestele nu au fost atât de răspândite pe cât încearcă să le prezinte presa anti-Trump.

„Dacă nu ar fi Jared, nu le-ar păsa deloc de ce se întâmplă în Albania”, a declarat Rama în marja summitului UE-Balcanii de Vest de la Tivat, Muntenegru.

El a susținut că „cei care îl urăsc pe Trump” au contribuit la amplificarea protestelor.

Stațiunea de lux planificată - care este susținută de investitori qatarezi și locali și ar putea include până la 10.000 de camere de hotel și vile - se află într-o fostă zonă protejată, în care ar trăi flamingo, peste 200 de specii de păsări migratoare, foci călugăr mediteraneene și țestoase marine care cuibăresc, potrivit ecologiștilor, care susțin că habitatele acestor specii ar fi afectate de proiect.

Modificările aduse legii privind ariile protejate din Albania în 2024 au deschis calea dezvoltării turismului în unele dintre aceste locuri, permițând o creștere suplimentară într-un sector care și-a triplat deja dimensiunea în ultimul deceniu. Stațiunea în cauză nu a fost deocamdată supusă unei evaluări a impactului asupra mediului.

„Străinii sunt prima prioritate... pentru că străinii aduc bani în țară pentru albanezi”, a declarat Rama, subliniind faptul că țara și-a triplat PIB-ul de când a devenit prim-ministru în 2013.

Rama a spus că nu a mai luat legătura cu Jared Kushner de când au început protestele.

„El are propriile treburi de făcut, iar pe de altă parte, el și Ivanka nu au nicio legătură cu toată această poveste... complet falsă”, a spus liderul albanez, menționând că și alți investitori, precum Power Holding din Qatar, au fost implicați în proiect.

Antisemitismul a devenit o narațiune continuă în cadrul protestelor din Albania - o țară majoritar musulmană - din cauza originii evreiești a lui Kushner și a implicării sale în medierea Acordurilor Abraham - un acord de pace între Israel și mai multe țări arabe, inclusiv Bahrain și Emiratele Arabe Unite.

Potrivit lui Rama, regimul din Iran a fost implicat într-un „război hibrid” de dezinformare cu privire la proiect. Albania a fost anterior victima atacurilor cibernetice ale Teheranului, ca represalii pentru că a oferit refugiu opoziției iraniene.

„Ei fac parte din asta pentru că nu există nimeni altcineva interesat să alimenteze narațiunea antisemitismului bazată pe o știre falsă necredibilă și josnică”, a spus Rama, indicând teoriile conspirației despre modul în care proiectul va reloca palestinienii din Gaza în zonă.

Protestatarii și grupurile de radicali ecologiști susțin că puținele pancarte antisemite și postările de pe rețelele sociale nu ar reflecta o „mișcare mai amplă”.

Rama a explicat că se acordă atenție impactului social și asupra biodiversității al stațiunii. De asemenea, el a respins etichetarea tulburărilor drept „revoluția flamingo”, argumentând că dezinformarea a distorsionat numărul real de protestatari.

Niciunul dintre liderii europeni care participă la summitul de la Tivat nu a abordat acest subiect, a spus el.

Albania speră să adere la UE în 2030, iar Rama a spus că nu crede că preocupările ecologiste vor deraia șansele țării. El a spus că liderii europeni vor putea „vedea cu ochii lor flamingo și dezvoltarea coexistând frumos împreună”.

Întrebat dacă va găzdui un summit la stațiune, el a spus că aceasta nu va fi „Mar-A-Lago” al său”.