Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri că a anulat o a doua undă de atacuri planificate împotriva Venezuelei, după ce autoritățile de la Caracas ar fi cooperat cu administrația americană, potrivit unei relatări Reuters.

Trump a făcut această declarație într-un mesaj publicat pe platforma sa de socializare, menționând în același timp posibilitatea unor investiții importante ale marilor companii petroliere în Venezuela.

Potrivit declarației lui Trump, Statele Unite și Venezuela „lucrează bine împreună”, ceea ce a dus la decizia de a renunța la o a doua serie de atacuri care erau prevăzute anterior.

El a afirmat că această decizie a fost posibilă datorită cooperării cu autoritățile venezuelene și că se așteaptă ca investițiile din sectorul energetic să joace un rol important în relațiile bilaterale.

În mesajul publicat pe rețeaua sa, Trump a precizat:

„Venezuela eliberează un număr mare de prizonieri politici ca semn al «căutării păcii». Acesta este un gest foarte important și inteligent. Statele Unite și Venezuela colaborează bine, în special în ceea ce privește reconstrucția, într-o formă mult mai amplă, mai bună și mai modernă, a infrastructurii lor de petrol și gaze. Datorită acestei cooperări, am anulat a doua undă de atacuri care era prevăzută anterior.”

Oficialul american a mai adăugat că toate petrolierelor din Venezuela vor rămâne în loc pentru motive de siguranță și securitate, chiar dacă planurile de atac au fost suspendate.

În același context, Trump a menționat că **marile companii petroliere („big oil”) vor investi cel puțin 100 de miliarde de dolari în Venezuela, în cadrul unor proiecte de modernizare și refacere a infrastructurii energetice.

Această afirmație a fost preluată și de alte publicații internaționale, care notează că planurile de investiții se află în discuții în contextul îmbunătățirii relațiilor economice între cele două țări.

Decizia lui Trump vine într-un moment de tensiune intensă în relațiile dintre Washington și Caracas, marcate de operațiuni militare și controverse internaționale. În ultimele săptămâni, Forțele Armate ale Statelor Unite au suspendat mai multe nave petroliere în zona Caraibelor, lucru criticat de oficialii venezueleni și denunțat ca un act de „piraterie” în anumite declarații publicate în mass-media internațională.

De asemenea, între timp, autoritățile venezuelene au eliberat mai multe persoane încarcerate pentru motive politice, acțiune prezentată ca un gest de cooperare cu cererea SUA, după operațiunea militară prin care liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane.

Pe lângă aceasta, planurile economice ale administrației americane includ transferul a zeci de milioane de barili de petrol venezuelean către piața americană, un pas considerat semnificativ în relațiile energetice bilaterale.

Deși Trump a declarat că a renunțat la a doua undă de atacuri, el nu a menționat retragerea totală a forțelor americane din apropierea Venezuelei. Pentru asigurarea siguranței și securității navale, prezența navelor rămâne activă în zonă, potrivit relatărilor inițiale.