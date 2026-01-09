International

Venezuela a început să elibereze deținuții politici

Guvernul venezuelean a început să elibereze deținuții politici, iar oficialii au descris eliberarea ca pe un gest de bunăvoință, potrivit BBC. Ministerul de Externe al Spaniei a anunțat că cinci dintre cetățenii săi, inclusiv o persoană cu dublă cetățenie, au fost eliberați. Printre aceștia se crede că se numără și activista pentru drepturile omului Rocío San Miguel.

Căderea regimului Maduro schimbă situația opozanților din Venezuela

Această mișcare vine după ce SUA l-au arestat pe fostul dictator comunist al Venezuelei, Nicolás Maduro, într-un raid fulminant asupra capitalei, Caracas, sâmbătă, pentru a îl judeca pentru acuzații de trafic de droguri și deținere de arme, la New York.

Eliberarea deținuților politici din Venezuela a fost o cerere de lungă durată a SUA, în special în momentele de represiune intensificată din jurul alegerilor sau protestelor.

Jorge Rodríguez, șeful Adunării Naționale a Venezuelei și fratele președintelui interimar Delcy Rodríguez, a anunțat la televiziunea de stat că „un număr semnificativ” va fi eliberat imediat, fără a specifica numărul sau identitatea prizonierilor care vor fi eliberați.

Rocío San Miguel, primul deținut politic eliberat

Sute de deținuți politici sunt deținuți în închisorile venezuelene, fiind considerat că doar o mână de deținuți au fost eliberați până în prezent. Jorge Rodríguez a declarat că guvernul interimar îi eliberează în interesul „unității naționale și al coexistenței pașnice”.

Eliberarea lui San Miguel, expertă în securitate, apărare și armata Venezuelei, a fost prima deținută eliberată care a fost confirmată. Ea a fost arestată pe aeroportul Maiquetia, lângă Caracas, în februarie 2024.

La vremea respectivă, regimul Maduro pretindea că San Miguel, un critic vocal al fostului dictator, l-a acuzat că ar fi fost implicat într-un complot de asasinare a președintelui de atunci și s-ar fi confruntat cu acuzații de trădare, conspirație și terorism.

Rocio San Miguel alături de Pompeyo Márquez

Rocio San Miguel alături de Pompeyo Márquez / sursa foto: instagram

Trump a cerut să se închidă penitenciarul El Helicoide

Organizațiile venezuelene pentru drepturile omului - dintre care unele au membri sau fondatori în închisoare - au primit vestea cu prudență. Deși este un locotenent cheie al lui Maduro, administrația interimară a lui Delcy Rodríguez a părut dispusă să coopereze cu SUA de când l-a capturat pe liderul său și a făcut declarații ample despre viitorul națiunii sud-americane.

Se crede că între 50 și 80 de deținuți politici sunt încarcerați în faimoasa închisoare El Helicoide, despre care președintele american Donald Trump a anunțat că va fi închisă în urma capturării lui Maduro.

Închisoarea a câștigat notorietate internațională pentru deținerea oponenților politici, grupurile pentru drepturile omului relatând cazuri de tortură, inclusiv bătăi și electrocutare. Anunțul vine și la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a declarat că „a dat ordin să se închidă acea închisoare”, care devenise unul dintre cele mai notorii simboluri ale represiunii politice din țară.

Grupurile pentru drepturile omului spun că există și alte închisori pline de deținuți politici în Venezuela

Grupul venezuelean pentru drepturile omului Provea a avertizat că închiderea anticipată a închisorii El Helicoide nu ar trebui să distragă atenția de la celelalte centre de detenție care încă funcționează în țară.

Liderul opoziției și laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, care are mai mulți aliați apropiați în închisoare, a cerut în repetate rânduri eliberarea. Într-un interviu acordat emisiunii Hannity de pe Fox News, Trump a declarat că Machado este așteptată să ajungă în SUA „cândva săptămâna viitoare”.

Machado i-a spus gazdei Sean Hannity, la începutul săptămânii, că dorește să-i acorde președintelui SUA Premiul Nobel pentru Pace. Când a fost întrebat de Hannity dacă Trump va accepta oferta, el a spus că „ar fi o mare onoare”.

Fostul regim din Venezuela susținea că nu are deținuți politici

Grupurile de opoziție și pentru drepturile omului din Venezuela au declarat că ani de zile guvernul a folosit condamnările politice pentru a înăbuși disidența și a reduce la tăcere criticii.

De la alegerile din 2024, care nu au fost recunoscute la nivel internațional, opoziția a arătat că procedurile legale împotriva activiștilor, jurnaliștilor și adversarilor politici s-au intensificat.

Procurorul general Tarek Saab și alții din guvern au negat în repetate rânduri că Venezuela ar avea deținuți politici, susținând că cei încarcerați au fost arestați pentru infracțiuni reale.

