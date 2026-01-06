Iluzia „dreptului internațional” în Venezuela

Regimurile necinstite folosesc acum „dreptul internațional” ca scut pentru a-și proteja de propriile încălcări ale legii, scrie The Wall Street Journal într-un editorial.

A devenit dreptul internațional cel mai bun prieten al unui tiran? Democrații și liderii străini susțin că arestarea dictatorului venezuelean Nicolás Maduro de către președintele Trump este ilegală - cel puțin așa cum este interpretat dreptul internațional de complexul dominant de profesori, ONG-uri și birocrați multilaterali.

Secretarul general al Națiunilor Unite, António Guterres, este „profund îngrijorat de faptul că regulile dreptului internațional nu au fost respectate”.

Alături de el se află suspecții obișnuiți, inclusiv europenii care sunt în siguranță, R.P. Chineză („o încălcare clară”) și Rusia nerușinată („un act de agresiune armată”).

Preferata noastră este declarația grupării teroriste Hamas, care condamnă arestarea lui Maduro ca fiind o „încălcare gravă a dreptului internațional” și „un atac asupra suveranității unui stat independent”.

Ar fi frumos să ne gândim că trăim într-o grădină wilsoniană, unde legea guvernează relațiile dintre națiuni. Nu este așa.

Cel mai aproape de a ajunge acolo a fost în perioada de după Războiul Rece, când SUA era dominantă la nivel global și a adunat coaliții pentru a impune normele internaționale în primul război din Golf și în Balcani.

Astăzi, regimurile necinstite sunt în acțiune, iar dreptul internațional și instituțiile care se presupune că îl susțin ajung să-i protejeze pe cei care încalcă legea.

Este neînțelept să aruncăm la gunoi întregul corpus de drept internațional, la a cărui contrucție SUA au contribuit atât de mult de-a lungul anilor, dar denaturarea sa nu mai poate fi ignorată.

Tiranii lumii încalcă toate regulile, doar pentru a le folosi împotriva democrațiilor care respectă legea, ca o modalitate de a continua în ilegalitățile lor.

Citarea frecventă referitoare la Venezuela este articolul 2(4) din Carta ONU: „Toți membrii se vor abține în relațiile lor internaționale de la amenințarea sau utilizarea forței împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a oricărui stat.” Dar dacă mergem puțin mai adânc, analiza devine confuză.

În primul rând, este intervenția SUA o încălcare a suveranității Venezuelei atunci când autoritatea legitimă a țării își dă consimțământul la aceasta?

Edmundo González, ales de poporul venezuelean în 2024, s-a pronunțat în sprijinul operațiunii. Regimul Maduro, care a furat acele alegeri, obiectează.

Poziția bipartizană a SUA este că dl Maduro nu era președintele legitim.

Dl. Maduro a primit Hezbollah și a folosit trupele cubaneze pentru a-și impune conducerea asupra Venezuelei. Regimul din Havana spune că 32 de cubanezi au murit apărându-l pe dl. Maduro.

După cum scrie colaboratorul nostru Eugene Kontorovich, „Ar fi ciudat să interpretăm [Articolul] 2(4) ca permițând puterilor străine să folosească trupe pentru a susține un dictator ilegitim și neales, dar nu pentru a-l înlătura.”

În al doilea rând, se califică acest lucru drept autoapărare a SUA împotriva contrabandei cu droguri și a utilizării migrației ca armă de către regimul venezuelean? SUA au invocat, de asemenea, autoapărarea ca motiv pentru arestarea dictatorului panamez Manuel Noriega în 1989.

În acel caz, un aviz al Departamentului de Justiție, întocmit de Bill Barr, ulterior Procuror General, a constatat că „Articolul 2(4) se referă la una dintre cele mai fundamentale întrebări politice cu care se confruntă o națiune - când să folosească forța în relațiile sale internaționale”.

Nu este treaba unei instanțe judecătorești, care nu este responsabilă în fața poporului, să decidă acest lucru.

O turmă de analiști făcuți peste noapte susțin, de asemenea, că operațiunea SUA le va oferi lui Vladimir Putin și Xi Jinping licențe pentru Ucraina și Taiwan.

„Gândiți-vă la ce tocmai au aflat Rusia și China”, a declarat duminică la emisiunea „Face the Nation” de pe CBS, deputatul Jim Himes, principalul Democrat din Comisia de Informații a Camerei Reprezentanților. Ca și cum Moscova și Beijingul nu ar încălca deja dreptul internațional atunci când le stă în cale.

Președintele Xi nu așteaptă o nouă interpretare legală pentru a ocupa Taiwanul; acesta este scopul consolidării sale militare. China a ignorat hotărârea internațională împotriva acaparării insulelor sale din Marea Chinei de Sud. Vetourile Chinei și Rusiei au neutralizat Consiliul de Securitate al ONU.

Curtea Penală Internațională a devenit o armă împotriva SUA și Israelului atunci când luptă împotriva terorismului.

Singura apărare împotriva tiranilor globali este descurajarea prin forța militare occidentale. Această forță a fost demonstrată cu o precizie impecabilă în răpirea domnului Maduro.

Iar demonstrația de curaj și pricepere militară a SUA va face mai mult decât o mie de rezoluții ale ONU să protejeze lumea liberă și să facă Rusia, China și Iranul să se gândească de două ori.

Internaționalismul liberal este un eșec moral și politic dacă nu poate distinge între agresiunea Rusiei și a Chinei de a înghiți democrațiile vecine și o acțiune militară a SUA de a aresta un dictator fără lege, colaborator al celor mai răi actori statali ai lumii.